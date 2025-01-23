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Внаслідок трагедії в горах загинула зірка Netflix

23 січня 2025 14:45
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Померла дизайнерка Лінн Бан — деталі
Актора та дизайнерка Лінн Бан. Фото: instagram.com/lynn_ban/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Через місяць після операції на головному мозку, проведеної після нещасного випадку на лижах, померла дизайнерка ювелірних прикрас та зірка реаліті-серіалу Netflix "Bling Empire: Нью-Йорк" Лінн Бан. Їй був 51 рік.

Про трагічну звістку повідомив син зірки в Instagram.

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Наприкінці минулого місяця акторка повідомила про нещасний випадок на лижах, який стався із нею під час сімейної поїздки до Аспена у штаті Колорадо.

"Напередодні Різдва в прекрасний сонячний день в Аспені на відпочинку з сім'єю я потрапила в лижну аварію, яка змінила моє життя. На вершині гори я зачепилася за наконечник і приземлилася обличчям. На щастя, я завжди одягаю шолом, тоді це не здавалося таким вже й поганим, і я змогла спуститися на лижах донизу", — повідомляла Лінн Бан.

Вона сказала, що у неї "трохи боліла голова, але думала, що після обіду все пройде" і планувала повернутися на схили. Парамедик запропонував їй поїхати в лікарню, щоб зробити знімок травми, що, за її словами, "врятувало їй життя".

"Я поїхала в таксі з Джетом (чоловіком. — Ред.) і через 30 хвилин нам сказали, що у мене крововилив у мозок і мене потрібно доставити в травматологічну лікарню. Останнє, що я пам'ятаю, це як мене інтубували і як я прокинулася після екстреної краніотомії з Джетом поруч", — писала зірка.

Через місяць після проведеної на головному мозку операції жінка померла.

"Вона була і завжди буде моїм найкращим другом, найкращою матір'ю для мене і людиною, яка піклувалася про всіх. У неї завжди була посмішка на обличчі, навіть коли були важкі часи під час її одужання. Вона була борцем до кінця і є найсильнішою жінкою, яку я знаю", — вшанував пам'ять матері її син Себастьян.

Лінн Бан Широко була визнана стилістами та редакторами. Її прикраси носили відомі поп-зірки Мадонна, Бейонсе, Ріанна, Леді Гага, Cardi B та Біллі Ейліш.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер французький режисер Жанно Шварц. Також ми розповідали, що помер американський режисер Девід Лінч.

смерть гори закордонні зірки Дизайн прикраси

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