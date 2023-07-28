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KOLA презентувала "морський" кліп на нову пісню

28 липня 2023 13:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
KOLA презентувала "морський" кліп на нову пісню
Співачка KOLA (Анастасія Прідіус). Фото: менеджмент співачки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П’ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Співачка KOLA за останні півтора року випустила чимало нових композицій. Потішила своїх шанувальників Анастасія Прідіус (справжнє ім’я виконавиці) і цього тижня. KOLA презентувала пісню "Під крилом" та чуттєву відеороботу на неї, яка була відзнята у місці сили артистки.

Кліп доступний для перегляду на YouTube-каналі KOLA.

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Про нову пісню та кліп

За словами KOLA, "Під крилом" — це ніжна та емоційна пісня про те, наскільки важлива присутність надійної коханої людини у житті. Кліп відзняли біля моря. Щоправда, біля якого саме, менеджмент артистки не уточнює. 

"Ця пісня про ті неймовірні почуття, які тебе охоплюють, коли обіймає твоя кохана людина. Здається, що ось тут і зараз, в цей момент все добре, спокійно й можна не перейматися, взагалі, всі тривоги відступають, а душу наповнює гармонія, адже ти під тим самим “крилом” коханого. Дуже важливо мати в житті людину, яка тебе завжди підтримає, врятує від страхів та надасть сил. А коли між вами кілометри, достатньо лише подумки згадати ці обійми й відчуття, адже вони здатні оберігати й на відстані", — прокоментувала прем’єру співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA презентувала відео, яке зроблено за допомогою штучного інтелекту. Також ми розповідали, що латвійський виконавець Маркус Ріва заспівав українською та випустив новий кліп.

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