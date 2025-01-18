Віктор Розовий з "Ліги сміху" назвав тих, хто врятував його на фронті після важкого поранення

Ветеран війни, шоумен Віктор Розовий. Фото: Instagram/viktor_rozovyi

В березні минулого року важке поранення на фронті отримав ведучий "Ліги сміху", шоумен Віктор Розовий. Зараз він проходить довготривалу та складну реабілітацію. Розовий розповів подробиці того дня та назвав імена тих, хто врятував його життя.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram захисника України.

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За словами ветерана війни, 21 березня 2024 року йому та побратимам передали по рації, що вночі в їх квадрат мають заходити росіяни. Розовий був на позиції, виставив гвинтівку і готувався зустрічати окупантів.

"Але, звісно, перед заходом росіяни мали все підготувати, тому почався мінометний обстріл. Не скажу, з якої міни я пішов спати з уламком в голові, бо того не памʼятаю. Але можу точно сказати, що того дня мені дуже сильно пощастило, що саме тоді до нас відправили друзів (яких я на той момент ще не знав) з 2-ї та 3-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр (Третя окрема штурмова бригада)", — розповів Розовий.

Віктор Розовий в перші дні після того, як він вийшов з коми. Фото: Instagram/viktor_rozovyi

Серед них був і бойовий медик з позивним "Патрік", який того дня сам собі пообіцяв, що на його зміні загиблих не буде.

"Як добре, що я не зіпсував йому статистику, бо розчаровувати бойових медиків не треба. Знаю, що маю сильно подякувати друзям з позивними Дід (спасібо Дєду за побєду), Ісус та Гун. Всі вони разом з моїм напарником Гуцулом, котрий на той момент з трьома уламками в тілі та непрацюючою рукою, зробили все для того, аби зараз я міг опублікувати цей пост", — зазначив Розовий.

За словами 37-річного важкопораненого захисника України, в тій евакуації взяло участь ще чимало людей, яким він завжди буде вдячний. Бо тепер має другий день народження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Розовий показав шрами після важкого поранення. Також ми розповідали, що телеведучий Максим Неліпа, який служить в ЗСУ, спростував новини про поранення на фронті.