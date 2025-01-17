Антонина Хижняк назвала причины расставания с мужчинами - детали

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Актриса Антонина Хижняк рассказала о неудачах в личной жизни. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" впервые назвала причину развода с первым мужем и заговорила о разрыве с бойфрендом-актером.

Личными подробностями знаменитость поделилась в интервью Славе Демину.

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В первом браке с мужчиной по имени Андрей, по словам актрисы, она пыталась изображать "хорошую девочку" и долгое время не замечала собственных желаний. Именно поэтому впоследствии отношения разошлись по швам.

"В первом браке я играла в "хорошую девочку". Идеальная хозяйка, идеальная жена, та, что понимает, не выносит мозг, все позволяет. Мне казалось, что я была не собой. Мне казалось, что я должна была быть идеальной, чтобы меня ценили, любили, понимали, что вот я такая хорошая. Но ведь все равно от себя ты не убежишь", — рассказала Антонина.

Вторые серьезные отношения с актером Алексеем Боднарем также не получили счастливого завершения. По словам Хижняк, они с избранником должны были пройти через это, чтобы измениться.

Алексей Бондарь и Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

"Я не растворялась в этих отношениях. Даже тогда, когда можно было, я не делала этого. Я вспоминаю кучу моментов, где я была и мягкая, и нежная. Мне кажется, причина не в этом. Мне кажется, мы сыграли друг для друга роль. Мы до сих пор общаемся, я вижу, как он изменился. Нам требу было это пройти, чтобы это стало толчком для изменений друг в друге", — сказала актриса.

Напомним, в СМИ ходят слухи о том, что Барак и Мишель Обама разводятся.

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