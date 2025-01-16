Наталія Могилевська розповіла, як познайомилася з чоловіком Валентином

Співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками особистим. Зірка розкрила історію знайомства зі своїм чоловіком Валентином.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Telegram.

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Наталія Могилевська розкрила історію знайомства з чоловіком

Народна артистка України поділилася своїм досвідом стосунків із чоловіками. Могилевська зізналась, що 10 років була одна і зрозумівши, що не вона хоче зациклюватися на чоловіках, почала розвивати себе. Виконавиця розповіла, що після праці над собою вона почала притягувати чоловіків, що налаштовані на серйозні стосунки та шлюб.

Зірка також поділилася історією знайомства зі своїм чоловіком Валентином, з яким нині виховує двох прийомних доньок Мішель та Софію. Нині артистка приховує його особистість від сторонніх очей. Могилевська зустріла кохання на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"А свого Валентина, ви знаєте, я зустріла в перший тиждень війни, коли він допомагав рятувати мою вагітну сестричку", — зізналась виконавиця.

Наталія Могилевська про знайомство з чоловіком. Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який влаштувала сюрприз для старшої доньки на день народження.

Також співачка розкрила секрет свого схуднення на 15 кілограмів.