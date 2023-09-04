10 років разом: Приходько розповіла, чому не покаже свої фото з власного весілля
Співачка Анастасія Приходько разом зі своїм чоловіком Олександром святкує 10 річницю шлюбу. За словами зірки, вони підготували особливу вечірку.
Про це Анастасія розповіла у своєму Instagram.
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Зірка опублікувала знімок, який був зроблений 2013 року під час реєстрації шлюбу, куди закохані прийшла у спортивних костюмах.
"Ну що! 10 років з моменту нашої регістрації шлюбу!!! Все що я відчуваю я скажу йому! Не Вам", — прокоментувала Приходько.
Підписники звернули увагу, що якість фото погана. За словами Приходько, знімок вона знайшла в Мережі, а фото, які вони робили на професійну камеру, вона не показуватиме на публіку.
"Якість фото чому така? Бо ця фотографія взята з Інтернету! Фотографії, які ми робили 4 вересня, я нікому не покажу, бо це наше особисте. Ми тоді були удвох, це у нас взагалі єдине свято, де ми були удвох за 10 років. Ці фотографії ми сьогодні будемо переглядати з гостями. Але, вибачте, не для вас! то є наше. То є наших друзів, які протягом 10 років з нами, які знають історію нашого кохання, які були поруч із нами. Фотографій з вінчання багато, а от ці фото — це наше, просто наше", — розповіла артистка.
Настя Приходько також зізналася, як вони планують відсвяткувати особливу дату. В річницю артистка зібрала найближчих їй людей.
"Ми не будемо гуляти в ресторанах і клубах — зараз це не на часі. Ми придумали щось таке, що на голову не налізе", — розповіла Приходько.
Пізніше зірка поділилася фото з ретро-вечірки в стилі 1990-х.
Нагадаємо, Настя Приходько разом із чоловіком офіційно одружилися 4 вересня 2013 року. А 8 вересня того ж року пара повінчалася.
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