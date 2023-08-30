Єфросиніна привітала коханого з річницею та показала ексклюзивні кадри сімейного життя

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/timur_khromaev/

Сьогодні телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв святкують 20-річницю шлюбу. Ведуча ніжно привітала коханого зі святом, та показала щасливі миті сімейного життя.

Відео Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

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Святкування 20-ої річниці, на яке не заслужили

За словами ведучої, вони з чоловіком мали плани на святкування цієї річниці. Але війна завадила не тільки їм.

"Святкування нашої 20-ої річниці, на яке ми не заслужили...Бо його не буде...Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!". В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини...Ми з Тимуром за ці роки створили нашу оселю в Києві, народили тут двох дітей. Побудували карʼєри, кожна з яких була направлена на розвиток як соціальної, так і економічної складової країни!!" — коментує ведуча.

Єфросиніна говорить, що її чоловік на третину осетин, на третину грузин, а вона — кримчанка. За ці роки вони створили справжню українську родину.

"Планували будувати будинок та розвивати екосистему своїх бізнесів. І прийшла одна хвора на всю голову мерзенна падла зі своєю армією вбивць, і вирішила в нас все це забрати, як і у мільйонів сімей країни, проголосивши всіх нас на#истами та негідною нацією…, — пише Єфросиніна. — Ця мразота забрала в нас наші плани та сльози щастя, залишивши лише сльози страху та розлук...Тому сьогодні я хочу сказати всім родинам, які переживають те саме, — бункерний вишкребок та його шобла поплатяться за все. Обов’язково!І ось тоді ми з вами будемо святкувати!".

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим.