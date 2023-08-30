Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Єфросиніна привітала коханого з річницею та показала ексклюзивні кадри сімейного життя arrow

Єфросиніна привітала коханого з річницею та показала ексклюзивні кадри сімейного життя

30 серпня 2023 11:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Єфросиніна привітала коханого з річницею та показала ексклюзивні кадри сімейного життя
Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/timur_khromaev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв святкують 20-річницю шлюбу. Ведуча ніжно привітала коханого зі святом, та показала щасливі миті сімейного життя.

Відео Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

Читайте також:

Святкування 20-ої річниці, на яке не заслужили

За словами ведучої, вони з чоловіком мали плани на святкування цієї річниці. Але війна завадила не тільки їм.

 

"Святкування нашої 20-ої річниці, на яке ми не заслужили...Бо його не буде...Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!". В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини...Ми з Тимуром за ці роки створили нашу оселю в Києві, народили тут двох дітей. Побудували карʼєри, кожна з яких була направлена на розвиток як соціальної, так і економічної складової країни!!" — коментує ведуча.

Єфросиніна говорить, що її чоловік на третину осетин, на третину грузин, а вона — кримчанка. За ці роки вони створили справжню українську родину.

"Планували будувати будинок та розвивати екосистему своїх бізнесів. І прийшла одна хвора на всю голову мерзенна падла зі своєю армією вбивць, і вирішила в нас все це забрати, як і у мільйонів сімей країни, проголосивши всіх нас на#истами та негідною нацією…, — пише Єфросиніна. — Ця мразота забрала в нас наші плани та сльози щастя, залишивши лише сльози страху та розлук...Тому сьогодні я хочу сказати всім родинам, які переживають те саме, — бункерний вишкребок та його шобла поплатяться за все. Обов’язково!І ось тоді ми з вами будемо святкувати!".

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз