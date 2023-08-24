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Мілла Йовович показала рідкісне фото родини у повному складі

24 серпня 2023 17:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мілла Йовович показала рідкісне фото родини у повному складі
Акторка Мілла Йовович з родиною. Фото: instagram.com/millajovovich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Мілла Йовович показала рідкісні сімейні кадри. Нещодавно у родині відбулося свято.

Про це Йовович написала у своєму Instagram.

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Нещодавно акторка з коханим, режисером Полом Андерсоном відсвяткувала річницю весілля. 22 серпня виповнилося 14 рокв їхньому союзу. Мілла показала рідкісне фото родини у повному складі: чоловіка та трьох дочок.

 

Чоловік Мілли Йовович з донькою. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Мілла Йовович з коханим. Фото: instagram.com/millajovovich/ 

 

Акторка Мілла Йовович з родиною. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Вітаю зі святом мого неймовірного чоловіка! Ти робиш все найкраще, ти знімаєш мою тривогу, ти завжди поруч зі мною та нашими дівчатами. Ти найгарніший і найсексуальніший чоловік у світі! Я дуже люблю тебе, Поле! Попереду ще багато прекрасних і захопливих років разом", — написала зірка.

Нагадаємо, Ніколь Кідман привітала чоловіка Кіта Урбана з 17-ю річницею весілля.

Раніше Джулія Робертс привітала чоловіка з річницею пристрасним фото.

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