Мілла Йовович показала рідкісне фото родини у повному складі

Акторка Мілла Йовович з родиною. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович показала рідкісні сімейні кадри. Нещодавно у родині відбулося свято.

Про це Йовович написала у своєму Instagram.

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Нещодавно акторка з коханим, режисером Полом Андерсоном відсвяткувала річницю весілля. 22 серпня виповнилося 14 рокв їхньому союзу. Мілла показала рідкісне фото родини у повному складі: чоловіка та трьох дочок.

Чоловік Мілли Йовович з донькою. Фото: instagram.com/millajovovich/

Мілла Йовович з коханим. Фото: instagram.com/millajovovich/

Акторка Мілла Йовович з родиною. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Вітаю зі святом мого неймовірного чоловіка! Ти робиш все найкраще, ти знімаєш мою тривогу, ти завжди поруч зі мною та нашими дівчатами. Ти найгарніший і найсексуальніший чоловік у світі! Я дуже люблю тебе, Поле! Попереду ще багато прекрасних і захопливих років разом", — написала зірка.

Нагадаємо, Ніколь Кідман привітала чоловіка Кіта Урбана з 17-ю річницею весілля.

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