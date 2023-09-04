Приходько рассказала, почему не покажет свои фото по собственной свадьбе

Певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Певица Анастасия Приходько вместе со своим мужем Александром отмечает 10-летие брака. По словам звезды, они подготовили особую вечеринку.

Об этом Анастасия рассказала в своем Instagram.

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Звезда опубликовала снимок, сделанный в 2013 году во время регистрации брака, куда влюбленные пришла в спортивных костюмах.

Певица Анастасия Приходько с супругом во время регистрации брака. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Ну что! 10 лет с момента нашей регистрации брака!!! Все что я чувствую я скажу ему! Не Вам", — прокомментировала Приходько.

Подписчики обратили внимание, что качество фото плохое. По словам Приходько, снимок она нашла в Сети, а фото, сделанные ими на профессиональную камеру, она не будет показывать на публику.

"Качество фото почему такое? Потому что эта фотография взята из Интернета! Фотографии, которые мы делали 4 сентября, я никому не покажу, потому что это наше личное. Мы тогда были вдвоем, это у нас вообще единственный праздник, где мы были вдвоем за 10 лет. Эти фотографии мы сегодня будем просматривать с гостями, но, простите, не для вас! Это наше. То есть наших друзей, которые в течение 10 лет с нами, знающих историю нашей любви, которые были рядом. Фотографий с венчания много, а вот эти фото — это наше, просто наше", — рассказала артистка.

Певица Анастасия Приходько с супругом во время регистрации брака. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Настя Приходько также призналась, как планируют отпраздновать особую дату. В годовщину артистка собрала самых близких ей людей.

"Мы не будем гулять в ресторанах и клубах — сейчас это не ко времени. Мы придумали что-то такое, что на голову не налезет", — рассказала Приходько.

Певица Анастасия Приходько устроила вечеринку по случаю 10-летия брака. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Певица Анастасия Приходько устроила вечеринку по случаю 10-летия брака. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Певица Анастасия Приходько с мужем устроили вечеринку по случаю 10-летия брака. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Позже звезда поделилась фото с ретро-вечеринки в стиле 1990-х.

Напомним, Настя Приходько вместе с мужем официально сыграли свадьбу 4 сентября 2013 года. А 8 сентября того же года пара обвенчалась.

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