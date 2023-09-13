10 спальних кімнат та СПА: Мессі з дружиною купує розкішний будинок у Маямі

Футболіст Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою Ракуцци. Фото: instagram.com/leomessi/

Футболіст Ліонель Мессі з дружиною купили великий новий маєток за 10,75 мільйонів доларів у Форт-Лодердейлі. У будинку 10 спалень, СПА, два човнових причали та басейн.

Про це пише Daily Mail.

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Суперзірка Аргентини, який підписав контракт на два з половиною роки на суму 50-60 мільйонів доларів за сезон, Ліонель Мессі, влітку приєднався до Інтер Майамі. Він уже володів розкішною квартирою в Майамі за 9 мільйонів доларів.

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Будинок Мессі в Маямі. Фото: COMPASS

Мессі купив приголомшливий будинок розташований неподалік від пляжу, лише за 15 хвилин їзди від стадіону та тренувальної бази. Усередині будинку є дев'ять ванних кімнат, італійська кухня, фітнес-зал і спа-центр, VIP-люкс і балкон, з якого відкривається вид на горизонт Форт-Лодердейла.

За даними іспанського видання Cadena Ser, переможець Чемпіонату Світу купив квартиру в Маямі в Porsche Design Tower ще в 2019 році. 60-поверхова вежа розташована між Бол-Харбором і Авентурою і знаходиться в 25 хвилинах їзди від стадіону Inter Miami. Будівля має кілька ліфтів, призначеними виключно для автомобілів мешканців, що дозволяє власникам паркувати свої транспортні засоби в ексклюзивному номері. У помешканні Мессі також є кінотеатр, гольф і гоночні симулятори.

Нагадаємо, охочі можуть заночувати у триповерховому будинку Барбі безкоштовно.

Раніше дружина Мессі у корсеті здійняла фурор серед його вболівальників.