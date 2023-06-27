Барбі: Бажаючі можуть заночувати у триповерховому будинку Барбі безкоштовно

Будинок Барбі здаєтсья на одну ніч безкоштвно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Зовсім скоро на екрани вийде фільм, присвячений легендарній Барбі. Напередодні прем'єри охочі отримали можливість оренди рожевого будиночку у стилі ляльки.

Про це пише Daily Mail.

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Популярний ресурс з оренди житла пропонує провести ніч у рожевому триповерховому маєтку Барбі безкоштовно. Фанати можуть бронювати дім на одну ніч з 17 липня.

Будинок розташований у Малібу на узбережжі океану. Прихильники отримають доступ до гардеробної Кена, танцювальної кімнати, басейну. Гості не підуть з порожніми руками і отримають як сувенір набір дошок для серфінгу.

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі здається на одну ніч безкоштовно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Будинок Барбі також здавався в оренду у 2019 році. Тоді власники хтіла за ніч у маєтку 60 доларів. У 2013 році нерухомість оцінили у 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, серед літа у світовий прокат, зокрема й український, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ. Творці стрічки підігрівають інтерес до майбутньої прем’єри та розповідають цікаві факти.

Раніше ексдружина ведучого Микити Добриніна блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючи сталевий прес.