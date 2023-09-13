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10 спальных комнат и СПА: Месси с женой приобрели роскошный дом в Майами

13 сентября 2023 13:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
10 спальных комнат и СПА: Месси с женой покупает роскошный дом в Майами
Футболист Лионель Месси с женой Антонеллой Ракуцци. Фото: instagram.com/leomessi/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболист Лионель Месси с женой купили большое новое поместье за 10,75 миллионов долларов в Форт-Лодердейле. В доме 10 спален, СПА, два лодочных причала и бассейн.

Об этом пишет Daily Mail.

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Суперзвезда Аргентины, подписавший контракт на два с половиной года на сумму 50-60 миллионов долларов за сезон, Лионель Месси, летом присоединился к Интер Майами. Он уже владел роскошной квартирой в Майами за 9 миллионов долларов.

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

 

Дом Месси в Майами. Фото: COMPASS

Месси купил роскошный дом расположенный неподалеку от пляжа, всего в 15 минутах езды от стадиона и тренировочной базы. Внутри дома есть девять ванных комнат, итальянская кухня, фитнес-зал и СПА-центр, VIP-люкс и балкон, с которого открывается вид на горизонт Форт-Лодердейла.

По данным испанского издания Cadena Ser, победитель Чемпионата Мира купил квартиру в Майами в Porsche Design Tower еще в 2019 году. 60-этажная башня расположена между Бол-Харбором и Авентурой и находится в 25 минутах езды от стадиона Inter Miami. Здание имеет несколько лифтов, предназначенных исключительно для автомобилей жителей, что позволяет владельцам парковать свои транспортные средства в эксклюзивном номере. В потрясающем желье Месси также есть кинотеатр, гольф и гоночные симуляторы.

Напомним, желающие могут заночевать в трехэтажном доме Барби бесплатно.

Ранее супруга Месси в корсете произвела фурор среди его болельщиков.

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