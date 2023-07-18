Найгарніша жінка світу: дружина Мессі у корсеті здійняла фурор серед його вболівальників

Дружина Мессі Антонелла Ракуццо з їхніми дітьми у Маямі. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Футбольний клуб "Інтер Майамі" на своїй домашній арені офіційно представив Ліонеля Мессі. Та справжній фурор серед фанатів спортсмена здійняла його розкішна дружина Антонелла Ракуццо.

Про це пише Daliy Mail.

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Під час презентації до Ліонеля Мессі, крім керівників футбольного клубу, приєдналися дружина Антонела та їхні три сини Тьяго, Маттео та Чіро. Шанувальники в соціальних мережах засипали кохану футболіста компліментами. Антонеллу, як і її зірковго чоловіка тепло обіймали власники "Маямі", Хорхе та Хосе Мас, і Девід Бекхем, чия дружина Вікторія Бекхем також була присутня. Антонелла для виходу обрала штани та корсет кольорів команди: яскраво-рожеві штани палаццо та білий укорочений топ у стилі ліфа, який зашнурувався спереду.

Футбольні прихильники у мережі назвати її найкрасивішою жінкою у світі.

"Я думаю, що Антонелла Рокуццо — найкрасивіша жінка на цій планеті!!"

"З усією повагою, ЯКА ЖІНКА, АНТОНЕЛЛА РОККУЦЦО"

"Справжня Барбі"

"Яка гарна Антонелла Рокуццо, будь ласка, я б віддав свою сім’ю якудзи за її поцілунок", — пишуть користувачі соцмережі.

Рожеві штани Антонелли не тільки віддавали належне новому клубу її чоловіка, але й були в тренді останньої моди "Barbiecore", напередодні виходу фільму про Барбі з Марго Роббі в головній ролі.

Кохання всього життя

Мессі познайомився з майбутньою дружиною, коли їм було приблизно п'ять років в Аргентині. Мессі був другом дитинства двоюрідного брата Роккуццо Лукаса Скагілія.

Кажуть, коли Мессі вперше подивився на її спину на початку 1990 років, він запитав: "Хто вона?". "Антонелла, моя кузина", — відповіла Скагілія.

Дружина Мессі Антонелла Ракуццо з чоловіком. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

За словами батька Скагілії, Мессі "ні на секунду не міг відвести від Ракуццо погляд" і Мессі відразу зрозумів, що хоче бути з нею назавжди.

Щоразу, коли вона залишалася в будинку Скагілії, Мессі знаходив привід відвідати її в надії, що він зможе побачити її.

Часто це було у вихідні дні. Він писав їй любовні листи і говорив, що коли вони обоє виростуть, вона стане його дівчиною.

Роккуццо спостерігала, як Мессі та її двоюрідний брат грали за клуб "Ньюеллс Олд Бойз" у юності.

За деякий час Мессі переїхав до Барселони. Йому було 13, але він не втрачав зв'язок з коханою.

Дружина Мессі Антонелла Ракуццо з чоловіком. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Через п’ять років трагедія знову об’єднала їх. Роккуццо була спустошена, коли її найкраща подруга Урсула Ноц загинула в автокатастрофі. Тоді Мессі повернувся до Аргентини, щоб втішити її. Саме цей акт кохання знову зблизив пару, і незабаром вони почали зустрічатися.

Але Роккуццо, якій тоді було 18 років, не була готова переїхати до Барселони, і вона залишилася в Аргентині, щоб отримати ступінь з гуманітарних і соціальних наук.

Дружина Мессі Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Потім вона вступила до аспірантури зі стоматології в Національному університеті Росаріо, але кинула навчання через шість місяців, щоб бути ближче до Мессі, повідомляє Vanity Fair España.

Відносини пари не ставали публічними до 2009 року.

У футбольному чат-шоу Hat Trick Barca на каталонському каналі TV3 у січні 2009 року Мессі запитали, чи він у стосунках.

"Так, у мене є дівчина. Вона в Аргентині. Правда в тому, що я почуваюся добре, і я спокійний", — сказав футболіст.

Дружина Мессі Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Лише через кілька місяців пара вийшла на публіку під час карнавалу в Сіджесі після місцевого дербі Барселона-Еспаньйол у 2005 році.

Зрештою Роккуццо переїхала до Барселони, щоб бути зі своїм коханим-футболістом, і відмовилася від кар’єрних амбіцій стоматолога.

Наступного року Мессі зробив пропозицію Антонеллі. Через два роки у пари народився син Тьяго.

У 2015 році народився Матео, і пара одружилася через два роки, у 2017 році – через 25 років після першої зустрічі – у своєму рідному місті Росаріо в розкішному готелі.

Дружина Мессі Антонелла Ракуццо з їхніми дітьми. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Його назвали "весіллям століття" в Аргентині, а список гостей із 260 осіб, включаючи футболістів Неймара, Луїса Суареса та Жерара Піке, який прибув на приватному літаку зі своєю тодішньою партнеркою, колумбійською поп-зіркою Шакірою.

Наречена була в сукні від дизайнера з Барселони Рози Клари, яка одягала актрису Єву Лонгорію та королеву Іспанії Летицію.

Через рік у пари народився ще один син Чіро.

"Моя дружина має багато чудових якостей. Я дуже захоплююся тим, як вона справляється з повсякденністю, вона завжди в гарному настрої і чудово підходить до вирішення проблем. Вона дуже розумна і добре розвинена в усіх сферах життя", — говорив про кохану Мессі в інтерв'ю у 2019 році.

35-річна красуня стала бізнес-леді, маючи понад 36,1 мільйона підписників в Instagram.

Вона стала однією з найвідоміших жінок Південної Америки завдяки своїм благодійним внескам. Антонелла є власницею бренду дитячої моди.

Дружина Мессі Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Ті, хто знають Роккуццо, кажуть, що вона "скромна і їй подобається бути вдома зі своїми хлопчиками та двома улюбленими собаками".

Подружжя живе в кількох будинках, у тому числі в маєтку за 13 мільйонів доларів неподалік Барселони, звідки відкривається вид на прекрасні каталонські пагорби та узбережжя Середземного моря.

Також володіє. нерухомістю на Ібіці, Маямі та в їхньому рідному місті Росаріо в Аргентині. Там у них є будинок під назвою "Фортеця" з 25 кімнатами, включаючи ігрову кімнату для синів Тьяго, Матео та Чіро.

Саме там, за словами друзів, Мессі плнаує оселитися на пенсії.

Мессі запропонували контракт із "Інтер Майамі" на 60 мільйонів доларів на рік, Роккуццо заробляє свої мільйони як інфлюенсерка в соціальних мережах. Красуня співпрацює з марками Alo Yoga, Dolce & Gabbana, Guerlain, Dior і Louis Vuitton.

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