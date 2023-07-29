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Ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству

29 липня 2023 14:24
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Колишня дружина Кевіна Костнера з'їхала з його багатомільйонного маєтку у крихітний будинок по сусідству
Актор Кевін Костнер та його колишня дружина Крістін. Фото: instagram.com/marriedbiography/
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Ексдружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер переїхала з їхнього маєтку в Санта-Барбарі в мінібудинок. Жінка буде жити по сусідству з зірковим чоловіком.

Про це пише Daily Mail.

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Житло на пустирі

Біля будинку Костнер в Карпінтерії, штат Каліфорнія, були помічені пересувні фургони, які перевезли речі 49-річної Баумгартнер в її нове житло, яке розташоване на пустирі, що належить 68-річному акторові. Велика ділянка розташована на тій самій вулиці, що й її колишній дім.

Баумгартнер у травні подала на розлучення із зірковим актором та поскаржився на те, що їй важко орендувати будинок в цьому районі. Жінка раніше отримала судовий наказ звільнити нерухомість вартістю 145 мільйонів доларів до кінця місяця.

 

Багатомільйонний будинок Кевіна Костнера. Фото: BackGrid
Будинок, до якого переїхала колишня дружина актора. Фото: BackGrid

 

Будинок, до якого переїхала колишня дружина актора. Фото: BackGrid

Крихітний новий будинок має зелений дах, дерев’яну терасу та невеликий гриль на відкритому повітрі, а також безліч місць для сидіння.

Відтоді, як почалися судові засідання, Кевін стверджував, що його колишня відмовилася залишити особняк, незважаючи на те, що він дав їй 1,45 мільйона доларів на нове житло. Крістін стверджувала, що актор намагався зробити її та їхніх дітей "бездомними".

"Він хоче її принизити, — сказав близький друг Крістін. — Це не про будинок, а про те, щоб перетворити життя Крістін на справжнє пекло через те, що вона пережила розлучення. Крістін сказала, що не здивується, якби Кевін наказав поліцейським супроводжувати її з території. Саме Крістін хотіла зробити цей перехід якомога мирнішим заради дітей. Кевін зробив абсолютно протилежне. Він не думає про дітей, про те, наскільки це травмує".

Нагадаємо, ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України Даніел Салем шокував заявою про розлучення з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років, виховують восьмирічну доньку Санта-Луну.

Раніше стало відомо, що блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилася із шоуменом Нікітою Добриніним.

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