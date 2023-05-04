13-річна українська співачка відмовилася від участі у фестивалі "Санремо" через росіян

Співачка Софія Самолюк. Фото: Twitter/UKRINFORM

Молода українська вокалістка Софія Самолюк з Києва відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023, який проходить в Італії. Причиною стала участь росіян.

Про це повідомляє в Twitter повідомляє видання Укрінформ.

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Подробиці скандалу

Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу, який стартував напередодні ввечері, 3 травня.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — заявила зі сцени Софія.

«Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну», — заявила зі сцени Софія. pic.twitter.com/nmMwRzwjH3 — Ukrinform (@UKRINFORM) May 4, 2023

Про фестиваль

Проводиться щороку в Італії, в Санремо. Як і його дорослий прототип, цей фестиваль є однією із найбільших італійських медіаподій й має також успіх за кордоном, оскільки транслюється в прямому етері й по телебаченню, й по радіо.

Фестиваль являє собою змагання пісень, відібраних спеціальною комісією протягом минулих місяців. Статуетка "Лев Санремо" є найпрестижнішим досягненням для музикантів та виконавців попмузики в цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Олі Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном. Також ми розповідали, що після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію".