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13-річна українська співачка відмовилася від участі у фестивалі "Санремо" через росіян

4 травня 2023 16:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
13-річна українська співачка відмовилася від участі у фестивалі "Санремо" через росіян
Співачка Софія Самолюк. Фото: Twitter/UKRINFORM
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молода українська вокалістка Софія Самолюк з Києва відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023, який проходить в Італії. Причиною стала участь росіян. 

Про це повідомляє в Twitter повідомляє видання Укрінформ. 

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Подробиці скандалу 

Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу, який стартував напередодні ввечері, 3 травня.

"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — заявила зі сцени Софія.

Про фестиваль

Проводиться щороку в Італії, в Санремо. Як і його дорослий прототип, цей фестиваль є однією із найбільших італійських медіаподій й має також успіх за кордоном, оскільки транслюється в прямому етері й по телебаченню, й по радіо.

Фестиваль являє собою змагання пісень, відібраних спеціальною комісією протягом минулих місяців.  Статуетка "Лев Санремо" є найпрестижнішим досягненням для музикантів та виконавців попмузики в цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Олі Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном. Також ми розповідали, що після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію".

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