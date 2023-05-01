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Після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію"

1 травня 2023 18:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію"
Блогер, психолог Спартак (Олександр) Суббота. Фото: Instagram/spartaksubbota
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після скандального розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи останнього "скасували". Актор Євген Янович заявив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія", який вів з одіозним блогером. Втім, Спартак Суббота оголосив, що він повернеться до проєкту вже незабаром. 

Відповідну заяву одіозний психолог зробив у своєму Telegram-каналі.

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Попри звинувачення у шахрайстві Спартак Суббота планує продовжувати вести YouTube-проєкт "Подкаст-терапія"

"Цього разу хочу дещо змінити формат…. Нагадую, що подкаст — це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", — написав Спартак. 

Він попросив підписників залишити під дописом питання, а його команда обере ті,  на які він відповість у новому випуску. Дату релізу та з ким він буде вести популярний подкаст скандальний блогер не заявив. 

Що сказав колишній співведучий

Напередодні Євген Янович відреагував на розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного, який оприлюднив інформацію, що Суббота видавав себе за кандидата наук, психіатра і лікаря-психолога, а також, можливо, навіть не мав медичної освіти.

Після ознайомлення з розслідуванням Янович запевнив, що серед наведених фактів знав лише про причетність Спартака Субботи до громадської організації "Українська академія наук" і роботу в Інституті когнітивного моделювання. 

Євген Янович також заявив, що скасував спільний із Субботою тур "Подкаст терапії", який мав розпочатися 17 квітня. Актор додав, що всі кошти повернуть глядачам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське видавництво "Віхола" припинило співпрацю зі Спартаком Субботою. Також ми розповідали, що викривача блогера Спартака Субботи, психолога Полудьонного, звинуватили в сексі з клієнтками.

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