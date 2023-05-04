13-летняя украинская певица отказалась от участия в фестивале "Санремо" из-за россиян

Певица София Самолюк. Фото: Twitter/UKRINFORM

Молодая украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась от участия в проходящем в Италии международном конкурсе Sanremo Junior 2023. Причиной стало участие россиян.

Об этом сообщает в Twitter сообщает издание Укринформ.

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Подробности скандала

Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса, стартовавшего накануне вечером, 3 мая.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — заявила со сцены София.

«Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, убивающими украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину», – заявила со сцены София. pic.twitter.com/nmMwRzwjH3 — Ukrinform (@UKRINFORM) May 4, 2023

О фестивале

Проводится каждый год в Италии, в Санремо. Как и его взрослый прототип, этот фестиваль является одним из крупнейших итальянских медиа событий и имеет также успех за границей, поскольку транслируется в прямом эфире и по телевидению, и по радио.

Фестиваль представляет собой соревнование песен, отобранных специальной комиссией за прошедшие месяцы. Статуэтка "Лев Санремо" является самым престижным достижением для музыкантов и исполнителей поп-музыки в этом регионе.

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