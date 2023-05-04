Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow 13-летняя украинская певица отказалась от участия в фестивале "Санремо" из-за россиян arrow

13-летняя украинская певица отказалась от участия в фестивале "Санремо" из-за россиян

4 мая 2023 16:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
13-летняя украинская певица отказалась от участия в фестивале "Санремо" из-за россиян
Певица София Самолюк. Фото: Twitter/UKRINFORM
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Молодая украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась от участия в проходящем в Италии международном конкурсе Sanremo Junior 2023. Причиной стало участие россиян.

Об этом сообщает в Twitter сообщает издание Укринформ.

Читайте также:

Подробности скандала

Об участии россиян организаторы объявили за несколько часов до самого конкурса, стартовавшего накануне вечером, 3 мая.

"Я не буду петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей. Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину", — заявила со сцены София.

О фестивале

Проводится каждый год в Италии, в Санремо. Как и его взрослый прототип, этот фестиваль является одним из крупнейших итальянских медиа событий и имеет также успех за границей, поскольку транслируется в прямом эфире и по телевидению, и по радио.

Фестиваль представляет собой соревнование песен, отобранных специальной комиссией за прошедшие месяцы. Статуэтка "Лев Санремо" является самым престижным достижением для музыкантов и исполнителей поп-музыки в этом регионе.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Оли Поляковой прокомментировал хейт в соцсетях из-за фото певицы с россиянами за рубежом. Также мы рассказывали, что после громкого скандала психолог Спартак Суббота планирует снова снимать "Подкаст-терапию".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас