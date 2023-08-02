14-річний син розчулив Тіну Кароль своїм співчутливим листом

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль розповіла особисту історію, яка стосується її сина. 14-річний Веніамін вразив її своєю чуйністю.

Про це Тіна написала у своїх соціальних мережах.

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Тіні Кароль написав вчитель школи, де вчиться її син і повідомив, що померла його мати. Чоловік давно товаришує з родиною співачки. Тіна розгубилася, дізнавшись сумну звістку і просто не знала, що написати окрім "ми поруч". Зірка не хотіла відповідати штампами, тож показала повідомлення Веніаміну і попросила написати щось від себе.

"Він писав хвилин 10 десь, так кропітливо і щось стирав і щось знову набирав в тексті. Я йому кажу...дай почитаю перед тим як відправиш, бо….що…."совкова" недовіра до дітей блиснула десь в моїй підсвідомості. Читаю і починаю ревіти….Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюсь говорити про смерть, бо біль - це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишились вуглі, на яких немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече. Все про що я мріяла , щоб Вєня сприймав смерть якось інакше і от він написав те, що відчув, без допомоги чи "гугл найкращі цитати", — розповіла співачка.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Та відповідь сина вразила Тіну Кароль.

"Вітаю, містере Мерріман! Це Веніамін. Я і моя мати хочемо висловити наші щирі співчуття вам і вашій улюбленій сім'ї. Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув похмурі почуття, що прийшли з мого серця. Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї, ми також можемо згадати їхнє життя та їх великі досягнення. Замість жалоби, давайте святкуватимемо життя вашої матері. Ваша мати мусила бути великою жінкою, адже вона виховала дуже розумного сина, який допоміг мені і всій школі розвиватися. Я ще раз хотів би поділитися своїми співчуттями і бажаю, щоб ваша мати ніколи не була забута. Хай вона спочиває в мирі", — написав хлопець.

Тіна Кароль емоційно відреагуивала на лист.

"Це інший світогляд та дякую тобі за це, сину. Я люблю тебе, накрило", — сказала співачка.

Раніше співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

Нагадаємо, у київському Жовтневому палаці (МЦКМ) відбулася 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Тіна Кароль та багато інших отримали спеціальні нагороди.