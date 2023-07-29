Син Тіни Кароль не захотів дивитися на її запальні танці з іншим чоловіком

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль нещодавно сходила зі своїм 14-річним сином Веніаміном у ресторан. Під час сімейного відпочинку артистка продемонструвала свій хореографічний талан.

Про це пише "РБК-Україна".

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Танці в ресторані

Тіна Кароль в ресторані зустріла відомого хореографа, учасника "Танців з зірками" Дмитра Жука. Тож співачка та танцюрист разом станцювали на публіку.

Жук запросив Тіну на танець. Судячи з реакції сина співачки він засоромився. Спочатку Веніамін скромно посміхнувся, але, коли Тіна почала танцювати, хлопець навтіь не глянув у бік зіркової мами, яка влаштувала запальні танці з іншим чоловіком.

До речі, рік тому Тіні Кароль і Дмитру Жуку приписували роман. Чутки про стосунки артистів з'явилися після того, як артистка почала його продюсувати як співака в рамках "Молодої крові".

Веніамін мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Тіна Кароль раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.

Раніше співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

Нагадаємо, у київському Жовтневому палаці (МЦКМ) відбулася 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Тіна Кароль та багато інших отримали спеціальні нагороди.