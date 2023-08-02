14-летний сын расстрогал Тину Кароль своим сочувственным письмом

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль рассказала личную историю, касающуюся ее сына. 14-летний Вениамин поразил ее своей отзывчивостью.

Об этом Тина написала в своих социальных сетях .

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Другое мировоззрение

Тени Кароль написал учитель школы, где учится ее сын и сообщил, что умерла его мать. Мужчина давно дружит с семьей певицы. Тина растерялась, узнав грустное известие и просто не знала, что написать кроме "мы рядом". Звезда не хотела отвечать штампами, и показала сообщение Вениамину, и попросила написать что-то от себя.

"Он писал минут 10 где-то, так кропотливо и что-то стирал и что-то снова набирал в тексте. Я ему говорю...дай почитаю перед тем как отправишь, потому что...."совковое" недоверие к детям блеснуло где-то в моем подсознании. Читаю и начинаю реветь...Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль — это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Ненавидела. когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе и вот он написал то, что почувствовал, без помощи или "гугл лучшие цитаты", — рассказала певица.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Искренний ответ сына поразил Тину Кароль.

"Привет, мистер Мерриман! Это Вениамин. Я и моя мама хотим выразить наши искренние соболезнования вам и вашей любимой семье. Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я испытал мрачные чувства, пришедшие из моего сердца. Но смерть не всегда является плохой вещью. Со смертью наших любимых членов семьи мы также можем вспомнить их жизнь и их большие достижения. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть великой женщиной, ведь она воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться. Я еще раз хотел бы поделиться своими соболезнованиями и желаю, чтобы ваша мать никогда не была забыта. Пусть она покоится в мире",— написал парень.

Тина Кароль эмоционально отреагировала на письмо.

"Это другое мировоззрение и спасибо тебе за это, сын. Я люблю тебя, накрыло", — сказала певица.

Ранее певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Тина Кароль и многие другие получили специальные награды.