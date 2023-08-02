Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow 14-летний сын расстрогал Тину Кароль своим сочувственным письмом arrow

14-летний сын расстрогал Тину Кароль своим сочувственным письмом

2 августа 2023 10:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
14-летний сын расстрогал Тину Кароль своим сочувственным письмом
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль рассказала личную историю, касающуюся ее сына. 14-летний Вениамин поразил ее своей отзывчивостью.

Об этом Тина написала в своих социальных сетях .

Читайте также:

Другое мировоззрение

Тени Кароль написал учитель школы, где учится ее сын и сообщил, что умерла его мать. Мужчина давно дружит с семьей певицы. Тина растерялась, узнав грустное известие и просто не знала, что написать кроме "мы рядом". Звезда не хотела отвечать штампами, и показала сообщение Вениамину, и попросила написать что-то от себя.

"Он писал минут 10 где-то, так кропотливо и что-то стирал и что-то снова набирал в тексте. Я ему говорю...дай почитаю перед тем как отправишь, потому что...."совковое" недоверие к детям блеснуло где-то в моем подсознании. Читаю и начинаю реветь...Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль — это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Ненавидела. когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе и вот он написал то, что почувствовал, без помощи или "гугл лучшие цитаты", — рассказала певица.

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Искренний ответ сына поразил Тину Кароль.

"Привет, мистер Мерриман! Это Вениамин. Я и моя мама хотим выразить наши искренние соболезнования вам и вашей любимой семье. Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я испытал мрачные чувства, пришедшие из моего сердца. Но смерть не всегда является плохой вещью. Со смертью наших любимых членов семьи мы также можем вспомнить их жизнь и их большие достижения. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть великой женщиной, ведь она воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться. Я еще раз хотел бы поделиться своими соболезнованиями и желаю, чтобы ваша мать никогда не была забыта. Пусть она покоится в мире",— написал парень.

Тина Кароль эмоционально отреагировала на письмо.

"Это другое мировоззрение и спасибо тебе за это, сын. Я люблю тебя, накрыло", — сказала певица.

Ранее певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Напомним, в киевском Октябрьском дворце (МЦКИ) состоялась 12-я церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Тина Кароль и многие другие получили специальные награды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Мост Метро: почему сообщение красной ветки придется закрыть и как киевские власти могут это решить

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз