MONATIK, Тіна Кароль та Камалія отримали спецнагороди премії YUNA

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: Юрій Грязнов

У київському Жовтневому палаці (МЦКМ) відбулася 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Джамала, Pianoбой, MONATIK та багато інших отримали спеціальні нагороди.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

Обрали найкращих

Цього року церемонія пройшла під гаслом "Пісні незламної України". Нагороду отримали артисти, які виграли цього року премії за підсумками голосування журі. Також музикантам вручили спецнагороди YUNA, які присудив оргкомітет премії за їхній внесок у підтримку української культури та суспільства у 2022 році.

Володарями спецнагород стали:

Джамала – за масштабні міжнародні благодійні проєкти на користь України;

Pianoбой – за серію концертів для української армії із залученням військових виконавців;

KALUSH Orchestra – за гучну і переможну презентацію України на “Євробаченні 2022”;

Олександр Пономарьов та Михайло Хома – за серію успішних музичних колаборацій;

MONATIK – за "ART-оборону", перший попальбом, який вийшов під час повномасштабної війни;

Тіна Кароль – за благодійність та меценатство;

Артем Пивоваров – за альбом "Твої Вірші, Мої Ноти" і популяризацію української поетичної спадщини у роки війни;

Фонд співачки KAMALIYA – за створення нових благодійних організацій за межами України.

Також декілька артистів, чиї пісні виграли цього року: гурт "Без Обмежень", KOLA, Енджі Крейда, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU та SHUMEI.

Тіна Кароль. Фото: Юрій Грязнов

KAMALIYA. Фото: Юрій Грязнов

Михайло Хома. Фото: Юрій Грязнов

Олександр Пономарьов. Фото: Юрій Грязнов

TVORCHI. Фото: Юрій Грязнов

Учасниками концертної програми стали: Євген Хмара, "Скрябін", Yurcash, SOWA, Енджі Крейда, KOLA, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Без Обмежень, TVORCHI, Олександр Пономарьов та Михайло Хома, KAMALIYA, Марта Адамчук, Міла Нітіч, Dima Libra.

На сцені вперше виконали наживо нові версії пісень. "Скрябін" представили композицію "Місця щасливих людей", де у приспівах замість європейських міст згадуються українські міста, які постраждали від російської агресії (Маріуполь, Чернігів, Ірпінь та інші). А Марта Адамчук виконала пісню "Разом до перемоги прийдем", яка під час "Євробачення 2023" у Ліверпулі стала офіційною українською версією хіта The Beatles "With A Little Help From My Friends".

Павло Шилько також став головним ведучим церемонії. Серед тих, хто вручав нагороди і виступив у ролі співведучих шоу, були відомі медіаменеджери, блогери, меценати, теле- та радіоведучі, благодійники: Мохаммад Захур, Нателла Чхартішвілі-Зацаринна, Валерій Сасковець, Тигран Амалян, Анна Заклецька, Серж Гагарін, Анна Свірідова, Світлана Легка, Нателла Кірс, Ваня Рассел.

Цього року оргкомітет YUNA кардинально змінив регламент премії і адаптував його під реалії воєнного стану. Замість звичайних номінацій була створена єдина категорія "Пісні незламної України", в якій члени журі премії обрали 12 пісень-переможців, що вийшли у період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року, та потрапили до ТОП-100 радіоротацій за підсумками року.

