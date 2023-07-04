Тіна Кароль анонсувала перший за пів року всеукраїнський тур: які ціни на квитки

Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Співачка Тіна Кароль анонсувала перший тур містами України від початку повномасштабної війни. До цього артистка давала повноцінні концерти лише за кордоном.

Новини.LIVE розкаже про ціни на виступи Кароль та міста, в які завітає Тіна.

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Турне Кароль

Тіна вирішила розпочати повернення на сцену на українські концертні майданчики одинадцятьма виступами. Два з них, останні, Кароль відіграє в столичному "Палаці Україна" 27 та 28 серпня. Також артистка виступить в наступних містах:

16 серпня — Одеса

17 серпня — Чернігів

18 серпня — Вінниця

19 серпня — Чернівці

20 серпня — Хмельницький

23 серпня — Черкаси

24 серпня — Кривий Ріг

25 серпня — Дніпро

"Наш довгоочікуваний вечір єднання! Аж тремтить у серці", — лаконічно прокоментувала новину про майбутнє турне Тіна.

Ціни на квитки

На перший концерт туру, в одеському театрі Музкомедії ціни на квитки стартують від 600 грн. За місця біля сцени доведеться викласти 4000 грн. Цікаво, але в Одесі Кароль дасть одразу два виступи за один день: о 16:00 та 19:00. В Києві ж будуть два концерти в різні дні.

Квитки на концерти Тіни Кароль в Одесі. Скриншот: Karabas

Наступна зупинка Кароль в турі — місто Чернігів. Тут квитки значно дешевше — від 390 до 1790 грн.

Квитки на концерт Тіни Кароль в Чернігові. Скриншот: Karabas

В столиці найдешевший квиток обійдеться в 350 грн. А біля сцени ще є місця ціною у 2790 грн. Таким чином, саме в Одесі найдорожчі квитки в першому всеукраїнському турі Кароль після початку повномасштабної війни.

Квитки на концерт Тіни Кароль в Києві. Скриншот: Karabas

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіну Кароль засудили за зустріч із Папою Римським у Ватикані. Також ми розповідали, що Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС.