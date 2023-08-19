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17-річна іспанська принцеса змінила модні сукні на військову форму

19 серпня 2023 16:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
17-річна іспанська принцеса змінила модні сукні на військову форму
Принцеса Леоноро. Фото: instagram.com/princess.leonor/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Спадкоємиця престолу приміряла військову форму. Іспанську принцесу Леонор вперше сфотографували у військовій школі, де вона почала трирічне навчання.

Про це пише Daily Mail.

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17-річна спадкоємиця іспанського престолу має завершити три роки навчання у військовій школі. На фото в Загальновійськовій академії Сарагоси в її перший повний день навчання Леонор виглядала як військова принцеса, одягнена в камуфляж і зосереджена на уроках.

Відома своїм шикарним стилем, так само як і її мати, 51-річна королева Летиція, принцеса одягла більш функціональний одяг, та зібрала волоссям у тугий пучок.

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор у військовій академії. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцеса була призначена в кадетський батальйон. Найперші уроки майбутньої королеви Іспанії в школі проходитимуть у модулі, який допоможе їй адаптуватися до військового життя Вона перебуває у кімнаті з дванадцятьма іншими студентами, перед першим тренуванням її підстрижуть і вона отримає основне військове спорядження.

Військова академія, як школа-інтернат, працює за суворим розкладом протягом тижн,. але Леонор зможе повернутися додому на вихідних, якщо вона не буде на зайнята.

Після навчання в Загальній військовій академії в Сарагосі, вона піде до військово-морської школи та закінчить три роки в Загальній авіаційній академії.

 

Принцеса Леонор з батьками. Фото: instagram.com/princess.leonor/

 

Принцеса Леонор. Фото: instagram.com/princess.leonor/

"Я щаслива, тому що знаю, наскільки іспанці цінують наші збройні сили...це важливий момент у моєму житті, і я відчуваю себе дуже схвильованою і сповненою рішучості продовжувати вчитися та докладати всіх зусиль", — прокоментувала раніше свою військову кар'єру Леонор.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

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