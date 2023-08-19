17-летняя испанская принцесса сменила модные платья на военную форму

Принцесса Леоноро. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Наследница престола примерила военную форму. Испанскую принцессу Леонор впервые сфотографировали в военной школе, где она начала трехлетнюю учебу.

Об этом пишет Daily Mail.

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17-летняя наследница испанского престола должна завершить три года обучения в военной школе. На фото в Общевоенной академии Сарагосы в ее первый полный день обучения Леонор выглядела как военная принцесса, одетая в камуфляж и сосредоточенная на уроках.

Известная своим шикарным стилем, так же как и ее мать, 51-летняя королева Летиция, принцесса надела более функциональную одежду и собрала волосы в тугой пучок.

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонор в военной академии. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса была назначена в кадетский батальон. Первые уроки будущей королевы Испании в школе будут проходить в модуле, который поможет ей адаптироваться к военной жизни. Она находится в комнате с двенадцатью другими студентами, перед первыми учениями ее подстригут и она получит основное военное снаряжение.

Военная академия, как школа-интернат, работает по строгому расписанию в течение недели, но Леонор сможет вернуться домой на выходные, если не будет занята.

После обучения во Всеобщей военной академии в Сарагосе, она пойдет в военно-морскую школу и окончит три года во Всеобщей авиационной академии.

Принцесса Леонор с родителями. Фото: instagram.com/princess.leonor/

Принцесса Леонора. Фото: instagram.com/princess.leonor/

"Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы...это важный момент в моей жизни, и я чувствую себя очень взволнованно и полной решимости продолжать учиться и прилагать все усилия", — прокомментировала ранее свою военную карьеру Леонор .

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