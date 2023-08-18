Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон підловили на музичному фестивалі arrow

Кейт Міддлтон підловили на музичному фестивалі

18 серпня 2023 13:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон підловили на музичному фестивалі
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Кейт завітала на музичний фестиваль в Норфолку. У мережі з'явилося ексклюзивне фото дружини принца Вільяма у неформальній обстановці.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принцеса з охороною на музичному фестивалі

На знімках Кейт Мідллтон зображена з друзями під час розмови. Принцеса була вдягнута буденно, у чорному топі та джинсах, образ доповнили золоті ефектні сережки.

Принцеса перше відвідала фестиваль. Її переконали відвідати захід її друзі Роуз Хенбері та її чоловік Девід.

 

Кейт Міддлтон на музичному фестивалі. Фото: Twitter 

Джерело розповіло Daily Mail, що мати трьох дітей вечеряла в Houghton Hall з маркізом і маркизою Чолмонделей, коли друг переконав принцесу Кейт піти на захід.

"Після обіду один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль. Кетрін хвилювалася через цю ідею, але після тривалого обговорення з офіцерами охорони вона пішла з великою кількістю секьюріті. Вільяма там не було", — говорить інсайдер.

Це єдиний 24-годинний музичний фестиваль у Великій Британії. Він є дітищем діджея Крейга Річардса, який запустив захід у 2017 році. На святі було понад 12 тисяч людей.

Відомо, що Кейт любить танцювати. Принцеса Уельська, за чутками, нібито запропонувала персоналу фестивалю 700 фунтів чайових за їжу під час свого візиту.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз