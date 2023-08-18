Кейт Міддлтон підловили на музичному фестивалі

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Кейт завітала на музичний фестиваль в Норфолку. У мережі з'явилося ексклюзивне фото дружини принца Вільяма у неформальній обстановці.

Про це пише Daily Mail.

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На знімках Кейт Мідллтон зображена з друзями під час розмови. Принцеса була вдягнута буденно, у чорному топі та джинсах, образ доповнили золоті ефектні сережки.

Принцеса перше відвідала фестиваль. Її переконали відвідати захід її друзі Роуз Хенбері та її чоловік Девід.

Кейт Міддлтон на музичному фестивалі. Фото: Twitter

Джерело розповіло Daily Mail, що мати трьох дітей вечеряла в Houghton Hall з маркізом і маркизою Чолмонделей, коли друг переконав принцесу Кейт піти на захід.

"Після обіду один із гостей запропонував Кетрін піти на фестиваль. Кетрін хвилювалася через цю ідею, але після тривалого обговорення з офіцерами охорони вона пішла з великою кількістю секьюріті. Вільяма там не було", — говорить інсайдер.

Це єдиний 24-годинний музичний фестиваль у Великій Британії. Він є дітищем діджея Крейга Річардса, який запустив захід у 2017 році. На святі було понад 12 тисяч людей.

Відомо, що Кейт любить танцювати. Принцеса Уельська, за чутками, нібито запропонувала персоналу фестивалю 700 фунтів чайових за їжу під час свого візиту.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.