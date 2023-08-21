23-річна дружина Остапчука зізналась, що ніколи не робила до стосунків з шоуменом

Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумена Володимира Остапчука та його дружину, блогерку Катерину Полтавську, активно обговорювали останнім часом в мережі. Причинами стали майже двотижнева поїздка до Іспанії та "депіляційний" скандал. Втім це аніяк не позначилося на їхній активності в соцмережах. У нових сторіз Полтавська розповіла цікавий факт зі своєї біографії.

Про це вона повідомила в Instagram.

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Виявляється, до стосунків зі скандальним шоуменом, Катерина ніколи в житті не була на весіллі. Тепер же Полтавська супроводжує чоловіка всюди, особливо на роботі. Так, наприклад, вона літала з Остапчуком на скандальне весілля з гостями росіянами, яке пройшло напередодні на острові Міконос (Греція).

За словами Катерини здебільшого на весіллях вона проводить час у гримерці. Втім, інколи молодята кличуть її зробити спільні фото. В чому, блогерка, згідно з публікаціями в мережі, не відмовляє.

"Дуже люблю весілля, які проводить Вова. Бо мені не треба дарувати подарунки", — жартома прокоментувала цей факт зі свого життя блогерка.

Володимир Остапчук із дружиною та молодятами, весілля яких він вів у Дніпрі. Скріншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Остапчука звинуватила Єфросиніну в нещирості. Також ми розповідали, що Катерина Полтавська розкритикувала український модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро.