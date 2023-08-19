Відомий співак пояснив, чому Остапчук не 10 з 10

Шоумен Володимир Остапчук. Фото: Google

В мережі вже потроху забувають про скандал навколо нещодавнього випуску YouTube-шоу Володимира Остапчука "Мекнув — питайте", в якому він з репером Позитивом та блогером Богданом Шелудяком (Буше) обговорював ідеал жінок. Зіркову трійцю розкритикували чимало знаменитостей.Тепер з цього приводу висловився співак ХАС.

Відповідна сторіз з’явилась в його Instagram.

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Одна з підписниць запитала телеведучого, співака Назара Хассана, чи може бути жінка 10 з 10, якщо в неї неголені ноги. На що 32-річний уродженець Києва заявив — люди обирають тих, хто їм подобається. То ж зовнішній вигляд зовсім не головне.

Але водночас ХАС висловився щодо ініціатора цього скандалу, шоумена Володимира Остапчука.

"А от що для мене не 10 з 10? То є після розлучення поливати поносом маму своїх дітей на кожному інтерв’ю. Для мене не 10 з 10 вести "голодну тусу". І не 10 з 10 після початку повномасштабної війни вести корпоративи для росіян", — підсумував Назар.

Співак ХАС про Володимира Остапчука. Скриншот: Instagram/khassan_nazar

Так він згадав лише кілька скандалів, в які потрапляв Володимир Остапчук за останні декілька років. Вищезгадана "голодна туса" — вечірка у Льові, яка відбулася в листопаді 2021 року. Шоумен тоді був ведучим на дні народженні блогера-мільйонника. Вечірка була з елементами еротики у Будинку вчених.

Святкування відбулося в День пам'яті жертв Голодомору. Хвилю хейту Остапчук отримав через те, що він опублікував сторіз, де показав святковий стіл і підписав: "Блогерська голодна туса".

Вечірка у Львові. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остапчук відповів на тролінг зіркових колег. Водночас його молода дружина, 23-річна блогерка Катерина Полтавська, звинуватила шоувумен Машу Єфросиніну в нещирості.