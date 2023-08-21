23-летняя жена Остапчука призналась, что никогда не делала до отношений с шоуменом

Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумена Владимира Остапчука и его жену, блогершу Екатерину Полтавскую, активно обсуждали в последнее время в сети. Причинами стали почти двухнедельная поездка в Испанию и "депиляционный" скандал. Впрочем, это никак не сказалось на их активности в соцсетях. В новых сториз Полтавская рассказала интересный факт из своей биографии.

Об этом она сообщила в Instagram.

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Оказывается, до отношений со скандальным шоуменом, Екатерина никогда в жизни не была на свадьбе. Теперь же Полтавская сопровождает мужа повсюду, особенно на работе. Так, например, она летала с Остапчуком на скандальную свадьбу с гостями россиянами, которая прошла накануне на острове Миконос (Греция).

По словам Екатерины, в большинстве своем на свадьбах она проводит время в гримерке. Впрочем, иногда молодожены зовут ее сделать общие фото. В чем блогерша, согласно публикациям в сети, не отказывает.

"Очень люблю свадьбы, которые проводит Вова. Потому что мне не нужно дарить подарки", — в шутку прокомментировала этот факт из своей жизни блогерша.

Владимир Остапчук с женой и молодоженами, свадьбу которых он вел в Днепре. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что супруга Остапчука обвинила Ефросинину в неискренности. Также мы рассказывали, что Екатерина Полтавская раскритиковала украинский модный бренд, продавший ей платье за 590 евро.