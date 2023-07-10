Молода дружина Остапчука розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро

Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Декілька тижнів тому дружина шоумена Володимира Дантеса, блогерка Катерина Полтавська, відсвяткувала 23-річчя. З цієї нагоди вона придбала сукню в одного з українських брендів за кругленьку суму. Втім, вдягнула її лише раз. Полтавська поскаржилась менеджменту бренду на дефекти сукні.

Про це Катерина розповіла в сторіз свого Instagram.

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Саме в цій відвертій сукні з вирізами Катерина позувала з Володимиром Остапчуком під час романтичної фотосесії. Тоді підписники блогерки зазначили, що іменинниці пасує цей стиль.

Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Втім, виявилось, що Катерина не може вдягнути сукню вдруге. На ній з'явилися зачіпки. Полтавська написала в дірект бренду та повідомила про проблему. У відповідь дізналась, сукня виготовляється з сатину, і це, мовляв, дуже тендітний матеріал. Це обурило Катерину.

"Gucci ми переплачуємо за історію бренду, а нашим за те, що вони роблять сукні з матеріалу, який не підходить для сукні", — написала Полтавська.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Менеджер модного бренду припустив, що зачіпки на сукні залишила сама Катерина. Втім, дружина Остапчука повідомила, що купувала сукню з однією невеликою зачіпкою, і на примірці вона це казала. Підписникам Катерина показала ті самі зачіпки та наполегливо порадила не купувати одяг вищезгаданого українського бренду.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук з молодою дружиною приміряли калоші. Також ми розповідали, що колишня дружина Остапчука, юристка Христина Горняк, втратила нирку.