Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Молода дружина Остапчука розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро arrow

Молода дружина Остапчука розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро

10 липня 2023 11:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода дружина Остапчука розкритикувала модний бренд, який продав їй сукню за 590 євро
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Декілька тижнів тому дружина шоумена Володимира Дантеса, блогерка Катерина Полтавська, відсвяткувала 23-річчя. З цієї нагоди вона придбала сукню в одного з українських брендів за кругленьку суму. Втім, вдягнула її лише раз. Полтавська поскаржилась менеджменту бренду на дефекти сукні.

Про це Катерина розповіла в сторіз свого Instagram.

Читайте також:

Бракована сукня

Саме в цій відвертій сукні з вирізами Катерина позувала з Володимиром Остапчуком під час романтичної фотосесії. Тоді підписники блогерки зазначили, що іменинниці пасує цей стиль. 

Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Втім, виявилось, що Катерина не може вдягнути сукню вдруге. На ній з'явилися зачіпки. Полтавська написала в дірект бренду та повідомила про проблему. У відповідь дізналась, сукня виготовляється з сатину, і це, мовляв, дуже тендітний матеріал. Це обурило Катерину. 

"Gucci ми переплачуємо за історію бренду, а нашим за те, що вони роблять сукні з матеріалу, який не підходить для сукні", — написала Полтавська. 

Скриншот: Instagram/poka.tya

Менеджер модного бренду припустив, що зачіпки на сукні залишила сама Катерина. Втім, дружина Остапчука повідомила, що купувала сукню з однією невеликою зачіпкою, і на примірці вона це казала. Підписникам Катерина показала ті самі зачіпки та наполегливо порадила не купувати одяг вищезгаданого українського бренду. 

Скриншот: Instagram/poka.tya
Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Остапчук з молодою дружиною приміряли калоші. Також ми розповідали, що колишня дружина Остапчука, юристка Христина Горняк, втратила нирку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз