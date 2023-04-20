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25-летнюю суперзвезду K-pop нашли мертвым в собственном доме: полиция назвала вероятную причину

20 апреля 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
25-летнюю суперзвезду K-pop нашли мертвым в собственном доме: полиция назвала вероятную причину
Участник южнокорейской K-pop группы Astro, певец Мун Бин. Фото: Instagram/moon_ko_ng
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В возрасте 25 лет скончался популярный исполнитель южнокорейской попмузыки K-pop Мун Бин. Парень выступал в составе группы Astro.

Об этом сообщает издание CNN.

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Подробности смерти

Звезду нашел мертвым в своем доме на юге Сеула его менеджер около 8:10 вечера, в среду, 19 апреля. Полиция сообщила, что местные власти считают: Мун Бин покончил жизнь самоубийством.

"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе. Все участники группы, коллеги Fantagio, руководители и сотрудники, которые были вместе в течение длительного времени, глубоко оплакивают покойного в такой большой печали и шоке", — заявили представители лейбла Fantagio, который работает с группой Astro и был работодателем умершего певца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 문빈 (@moon_ko_ng)

Реакция соцсетей

Социальные сети переполнены соболезнованиями. Хештег #moonbin в Twitter был самым популярным во всем мире с более чем 2.6 млн твитов с изображениями и почестями. Некоторые из них написаны на английском, испанском, индонезийском, тагальском и тайском языках.

Реакция поклонников на мерть Мун Бина. Скриншот: Twitter

Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти младшего брата Ника Картера из Backstreet Boys, рэпера Ааарона Картера. Также мы рассказывали, что умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27 лет.

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