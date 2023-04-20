25-летнюю суперзвезду K-pop нашли мертвым в собственном доме: полиция назвала вероятную причину
В возрасте 25 лет скончался популярный исполнитель южнокорейской попмузыки K-pop Мун Бин. Парень выступал в составе группы Astro.
Об этом сообщает издание CNN.
Подробности смерти
Звезду нашел мертвым в своем доме на юге Сеула его менеджер около 8:10 вечера, в среду, 19 апреля. Полиция сообщила, что местные власти считают: Мун Бин покончил жизнь самоубийством.
"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе. Все участники группы, коллеги Fantagio, руководители и сотрудники, которые были вместе в течение длительного времени, глубоко оплакивают покойного в такой большой печали и шоке", — заявили представители лейбла Fantagio, который работает с группой Astro и был работодателем умершего певца.
Реакция соцсетей
Социальные сети переполнены соболезнованиями. Хештег #moonbin в Twitter был самым популярным во всем мире с более чем 2.6 млн твитов с изображениями и почестями. Некоторые из них написаны на английском, испанском, индонезийском, тагальском и тайском языках.
Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти младшего брата Ника Картера из Backstreet Boys, рэпера Ааарона Картера. Также мы рассказывали, что умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27 лет.