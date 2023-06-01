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25 ванных и парковка на 80 авто: Аффлек и Лопес приобрели семейное гнездышко

1 июня 2023 13:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
25 ванных и парковка на 80 авто: Аффлек и Лопес приобрели семейное гнездышко.
Супруги Бенн Аффлек и Дженнифер Лопез. Фото: instagram.com/ben_affleckvibes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара даже уже начала процесс переезда в немалое поместье.

Об этом пишет TMZ.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели дом со скидкой в $15 миллионов, стоимость недвижимости составила $60 миллионов. Впервые здание было выставлено на продажу в 2018 году за $135, но цену пересмотрели. В имении 12 комнат и 25 ванных, гараж на 12 автомобилей и парковка на 80, салон красоты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна, массажная комната.

Дом Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: compass
Переезд Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Фото: blackbird
Дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопезю Фото: blackbird

Также на территории спортивный комплекс с баскетбольной площадкой и боксерским рингом. Для гостей приготовлен пентхаус и бар. Звездные супруги уже начали процесс переезда. У дома заметили 6 машин, которые выгружали вещи пары.

Бен и Дженнифер искали месяцами семейное гнездышко. Перед этим пара выставила на продажу имение Дженнифер Лопес за $42 миллиона, которое она приобрела в 2016 году, а Бен Аффлек расстался с домом за $30 миллионов.

Напомним, миллиардер Билл Гейтс наконец-то достроил свой дом. Именно из-за этого дома соседи бизнесмена неоднократно жаловались на него.

Недавно стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. А теперь обнародовали подробности звездного соглашения. Селебритиз заплатили за недвижимость $200 миллионов наличными.

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