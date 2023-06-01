25 ванных и парковка на 80 авто: Аффлек и Лопес приобрели семейное гнездышко
Звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара даже уже начала процесс переезда в немалое поместье.
Об этом пишет TMZ.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели дом со скидкой в $15 миллионов, стоимость недвижимости составила $60 миллионов. Впервые здание было выставлено на продажу в 2018 году за $135, но цену пересмотрели. В имении 12 комнат и 25 ванных, гараж на 12 автомобилей и парковка на 80, салон красоты, домашний кинотеатр, винный погреб, сауна, массажная комната.
Также на территории спортивный комплекс с баскетбольной площадкой и боксерским рингом. Для гостей приготовлен пентхаус и бар. Звездные супруги уже начали процесс переезда. У дома заметили 6 машин, которые выгружали вещи пары.
Бен и Дженнифер искали месяцами семейное гнездышко. Перед этим пара выставила на продажу имение Дженнифер Лопес за $42 миллиона, которое она приобрела в 2016 году, а Бен Аффлек расстался с домом за $30 миллионов.
Напомним, миллиардер Билл Гейтс наконец-то достроил свой дом. Именно из-за этого дома соседи бизнесмена неоднократно жаловались на него.
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