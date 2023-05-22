Бейонсе купила найдорожчий будинок за готівку

Співачка Бейонсе та Джей-Зі. Фото: instagram.com/beyonce

Співачка Бейонсе та її чоловік репер Джей-Зі носять звання однієї з найбагатших пар шоу-бізнесу. Їхні придбання тому прямий доказ.

Про це пише видання TMZ.

Читайте також:

Щедра знижка

Нещодавно стало відомо, що співачка Бейонсе з чоловіком придбала найдорожчий будинок у Каліфорнії. А тепер оприлюднили подробиці зірковї угоди. Селебрітіз заплатили за нерухомість $200 мільйонів готівкою.

Згідно з рейтингом Forbes, статки Джей-Зі становлять $2.5 мільярди, які він заробив на музичному, алкогольному бізнесі, а також колекції предметів мистецтва.

Будинок Бейонсе та Джей-Зі. Фото: dailymail.co.uk/Paul Turang

Будинок Бейонсе та Джей-Зі найдорожчий у Каліфорнії. Фото: dailymail.co.uk/Paul Turang

Будинок Бейонсе та Джей-Зі. Фото: dailymail.co.uk/Paul Turang

Будинок Бейонсе та Джей-Зі. Фото: dailymail.co.uk/Paul Turang

Будинок Бейонсе та Джей-Зі за 200 млн долларів. Фото: dailymail.co.uk/Paul Turang 1 / 5

Forbes минулого року оцінив статки Бейонсе у $500 мільйонів, більшість з яких їй принесла участь у кінопроєктах. Теперішній тур Renaissance, за інформацією ЗМІ, має принести їй $1 мільярд.

До речі, купуючи будинок пара отримала чималу знижку, початкова ціна маєтку була $295 мільйони.

Будинок з видом на пляж, скляними панелями та басейном на задньому дворі спроектував архітектор Тадао Андо.

Перший власник будинку придбав його за $14.5 мільйонів у 2003 році, пише Los Angeles Times. Але витратив багато років на його переобладнання.

Бейонсе та Джей-Зі мають нерухомість у Нью-Йорку, Маямі, Лос-Анджелесі, Новому Орлеані. Зірки також стали власниками маєтку за $88 мільйонів у Бель-Ейр.

Нагадаємо, мільярдер Білл Гейтс нарешті добудував свій будинок. Саме через цей будинок сусіди бізнесмена неодноразово жалілися на нього.

У центрі Кардіффа (Велика Британія) відбувся концерт Бейонсе, який може мати далекі наслідки. На стадіоні "Принципаліті" зібралися близько 60 тис. фанатів артистки, біометричну інформацію яких опрацьовував штучний інтелект. Це стало причиною гучного скандалу.