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Дженніфер Лопез показала ідеальне тіло у яскравому купальнику

29 травня 2023 13:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Лопез у купальнику показала ідеальне тіло
Дженніфер Лопез. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та акторка Дженніфер Лопез знялась у рекламі свого бренду. Зірка у всій красі показала ідеальну фігуру у яскравому купальнику.

Фото артистка запостила у Instgram.

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Дженніфер Лопез влаштувала яскраву фотосесію для реклами власного алкогольного бренду. На знімках артистка позує у жовтому монокіні та яскравій хусточці.

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Лопез нещодавно розкритикували за те, що вона розпочала алкогольний бізнес, хоча сама наголошує, що не вживає алкоголь. Бренд красуня назвала на честь свого прізвиська Делола, яким її багато років називають близькі друзі.

Факт старту бізнесу пов'язаного з алкоголем викликав неоднозначні думки еред прихильників зірки ще й через те, що її чоловік, актор Бен Аффлек у минулому мав залежність від алкоголю.

"Сама не п'єш, але підштовхуєш інших — ти знаєш, яку шкоду завдає алкоголь, тому не вживаєш".

"Я так розчарований, адже вона багато розповідає, що не п’є алкоголь, і що її партнер веде тверезий спосіб життя", — пишуть прихильники у соцмережі.

Раніше Лопез розповіла, що алкоголь руйнує її шкіру і відмова від нього є секретом її молодого вигляду.

"Я не п'ю алкоголь та каву, не курю. Ці звички погано впливають на шкіру", — розповіла в інтерв'ю UsWeekly зірка.

Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу привертає увагу до свого модного бренду у відвертий спосіб. Зірка запросила фоловерів на разпродаж власним провокативним фото.

Раніше дружина репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі, з'явилась у відвертій рекламі його модного бренду Yeezy.

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