Парфумерні новинки 2026: 3 нішеві аромати, які приємно здивували

Гарний флакон парфумів. Фото: magnific

В сучасній парфумерії мало що може по-справжньому здивувати. Бренди презентують новинки ледь не щомісяця, женуться за трендами, які втрачають актуальність швидше, ніж флакон встигає дійти до полиці магазину. Але тут у гру вступає Amouage, і стає зрозуміло, що вони грають за зовсім іншими правилами.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Нова лінійка The Essences однозначно варта уваги. У колекції три нові гравці: Line 618, Remain та Sequence.

Новинки серед ароматів 2026 року

Line 618

Наталі Лорсон взяла за основу золотий перетин, звідси й назва. Вона хотіла зробити оманський ладан центральною фігурою, але не сухим і похмурим, а "світлим" та дифузним. Щоб аромат не звучав як щось із середньовічного храму, парфумерка додала туди кокос, сливу, персик та ананас. Вона використала їх лише заради вершкового, кремового ефекту. У базі ж відчувається потужна шкіра та дерево. Це як поєднати брутальність і ніжність в одному флаконі — дуже незвично для бренду.

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Remain

П’єр Негрен пішов іншим шляхом. Його аромат — це про початок і завершення. Якщо ви шукаєте спокою, це ваш варіант. Тут багато бальзамічних нот, серед яких ладан Xhodari, трохи ялівцю і білої лілії. А база з ванілі, амбри та бобів тонка має глибокий, тягучий і дуже філософський шлейф.

Sequence

Жюльєн Раскіне, учень легендарного П’єра Бурдона, вирішив кинути виклик самій класичній піраміді. Ідея цих парфумів полягає в тому, що він звучить однаково насичено від самого початку і до кінця дня. Він пахне лічі, малиною, шафраном і трояндою.

Які парфуми підійдуть на літо

Раніше ми писали про те, що деякі аромати з 90-х будуть мати актуальне звучання й сьогодні. Серед них культові парфуми Calvin Klein, CK One.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку квіткову ноту в парфумах найбільше цінують жінки. До речі, Крістіан Діор теж від неї в захваті.