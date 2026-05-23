Літні парфуми з дорогим шлейфом: 3 культові аромати

Певні аромати давно переросли статус просто "приємного запаху" і стали справжньою літньою класикою. Вони не душать у спеку, тримаються весь день і миттєво переносять думками до моря.

Новини.LIVE представить вам трійку абсолютних лідерів, які мають бути в арсеналі кожної жінки.

Versace Bright Crystal

Почнемо з аромату, який буквально випромінює сонце та жіночність. Це ідеальний баланс між свіжістю та ледь помітною солодкістю. Коли його наносиш, першими чути соковиті іскристі нотки юзу та граната, які швидко переходять у ніжний букет із півоній та магнолій.

Він не нав'язливий, але дуже шлейфовий. Це вибір дівчат, які люблять легкі парфуми, але водночас звикли бути в центрі уваги. З Bright Crystal максимально легко почуватися впевнено, елегантно і просто розкішно, навіть якщо на вас звичайна біла футболка та джинси.

Dolce & Gabbana Light Blue

Якщо запитати парфумерів про головний аромат літа, більшість без вагань назве саме цей флакон. Light Blue — це справжній ковток прохолоди посеред розпеченого асфальту. У ньому неймовірно красиво переплітаються кислинка сицилійського лимона, соковите зелене яблуко та благородний кедр.

Він асоціюється з морським бризом, легким вітерцем і відпочинком на італійському узбережжі. Величезний плюс цих парфумів у їхній універсальності. Вони максимально доречні всюди: на діловій зустрічі в офісі, під час ранкової прогулянки з кавою чи на романтичному побаченні ввечері.

Chanel Chance Eau Tendre

Бренд Chanel вміє створювати вишукані речі, і цей аромат не виняток, хоча він значно легший і грайливіший за більшість класичних творінь модного дому. Тут головну скрипку грає незвичне поєднання терпкуватої айви та свіжого грейпфрута, яке згодом розкривається благородним жасмином.

Eau Tendre — це про чисту радість, легкість на підйом та оптимізм. Він звучить дуже чисто, делікатно і дорого. Якщо ви шукаєте парфуми, які піднімуть настрій за секунду, додадуть образу французького шарму та надихнуть на маленькі літні пригоди — це саме той варіант.

