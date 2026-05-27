Легендарні парфуми 90-х, що не втратили популярності у 2026 році

У 90-ті аромат був не просто фінальним штрихом до одягу, а чимось більшим. Тим самим шлейфом, який можна було почути на шкільній дискотеці, першому побаченні чи під час нічних тусовок, накинувши шубу зі штучного хутра. Такі парфуми й зараз звучать актуально та збирають масу компліментів.

Детальніше про парфуми, що перевірені часом, розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Calvin Klein, CK One

У 1994 році цей аромат влаштував справжній переворот, бо став першим гучним парфумом без гендерних стереотипів. CK One вистрелив завдяки своїй чистоті та простоті. Мікс ананаса, бергамоту, зеленого чаю та мускусу створював те саме відчуття легкості, за яким сьогодні усі женуться.

Clinique, Happy

Назва, яка говорить сама за себе. Цей аромат з'явився у 1997-му і став справжнім антидепресантом у склі. Тут яскраво відчувається грейпфрут та бергамот, що пом'якшений мімозою та екзотичною гавайською квіткою. Він і сьогодні відчувається як ковток свіжого повітря — бадьорий, соковитий і зовсім не приторний.

Mugler, Angel

У 1992 році Тьєррі Мюглер випустив аромат, який назавжди змінив правила парфумерної гри. Саме "Ангел" відкрив моду на кондитерські, гурманські запахи. Замість звичних квітів парфумери змішали праліне, шоколад, карамель, ваніль та важкі пачулі. Тоді це викликало суперечки, а сьогодні солодкими парфумами вже нікого не здивуєш. Проте копіям далеко до оригіналу: Angel досі звучить значно багатше, сміливіше та драматичніше за більшість сучасних новинок.

Jean Paul Gaultier, Classique

Тут один лише дизайн флакона у вигляді жіночого силуету в корсеті вже став історією. Але вміст не поступається обгортці. Поєднання ніжної троянди, флердоранжу, пряного бодяну, амбри та ванілі створює густий, відвертий аромат із сильним характером. У 90-х це був синонім карколомної сексуальності, і зараз, коли мода на таку естетику повертається, він знову актуальний як ніколи.

