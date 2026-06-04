Парфюмерные новинки 2026 года: 3 нишевых аромата, которые приятно удивили

3 нишевых аромата, что удивили мир парфюмерии в 2026 году
В современной парфюмерии мало что может по-настоящему удивить. Бренды презентуют новинки чуть ли не каждый месяц, гонятся за трендами, которые теряют актуальность быстрее, чем флакон успевает дойти до полки магазина. Но тут в игру вступает Amouage, и становится понятно, что они играют по совсем другим правилам.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.
Новая линейка The Essences однозначно достойна внимания. В коллекции три новых игрока: Line 618, Remain и Sequence.
Новинки среди ароматов 2026 года
Line 618
Натали Лорсон взяла за основу золотое сечение, отсюда и название. Она хотела сделать оманский ладан центральной фигурой, но не сухим и мрачным, а "светлым" и диффузным. Чтобы аромат не звучал как что-то из средневекового храма, парфюмер добавила туда кокос, сливу, персик и ананас. Она использовала их только ради сливочного, кремового эффекта. В базе же чувствуется мощная кожа и дерево. Это как совместить брутальность и нежность в одном флаконе — очень необычно для бренда.
Remain
Пьер Негрен пошел по другому пути. Его аромат — это о начале и завершении. Если вы ищете спокойствия, это ваш вариант. Здесь много бальзамических нот, среди которых ладан Xhodari, немного можжевельника и белой лилии. А база из ванили, амбры и бобов тонка имеет глубокий, тягучий и очень философский шлейф.
Sequence
Жюльен Раскине, ученик легендарного Пьера Бурдона, решил бросить вызов самой классической пирамиде. Идея этого парфюма заключается в том, что он звучит одинаково насыщенно от самого начала и до конца дня. Он пахнет личи, малиной, шафраном и розой.
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