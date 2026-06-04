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Главная Гламур 3 нишевых аромата, что удивили мир парфюмерии в 2026 году

3 нишевых аромата, что удивили мир парфюмерии в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 19:46
Парфюмерные новинки 2026 года: 3 нишевых аромата, которые приятно удивили
Красивый флакон духов. Фото: magnific

В современной парфюмерии мало что может по-настоящему удивить. Бренды презентуют новинки чуть ли не каждый месяц, гонятся за трендами, которые теряют актуальность быстрее, чем флакон успевает дойти до полки магазина. Но тут в игру вступает Amouage, и становится понятно, что они играют по совсем другим правилам.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Новая линейка The Essences однозначно достойна внимания. В коллекции три новых игрока: Line 618, Remain и Sequence.

Новинки среди ароматов 2026 года

Line 618

Натали Лорсон взяла за основу золотое сечение, отсюда и название. Она хотела сделать оманский ладан центральной фигурой, но не сухим и мрачным, а "светлым" и диффузным. Чтобы аромат не звучал как что-то из средневекового храма, парфюмер добавила туда кокос, сливу, персик и ананас. Она использовала их только ради сливочного, кремового эффекта. В базе же чувствуется мощная кожа и дерево. Это как совместить брутальность и нежность в одном флаконе — очень необычно для бренда.

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Remain

Пьер Негрен пошел по другому пути. Его аромат — это о начале и завершении. Если вы ищете спокойствия, это ваш вариант. Здесь много бальзамических нот, среди которых ладан Xhodari, немного можжевельника и белой лилии. А база из ванили, амбры и бобов тонка имеет глубокий, тягучий и очень философский шлейф.

Sequence

Жюльен Раскине, ученик легендарного Пьера Бурдона, решил бросить вызов самой классической пирамиде. Идея этого парфюма заключается в том, что он звучит одинаково насыщенно от самого начала и до конца дня. Он пахнет личи, малиной, шафраном и розой.

Какие духи подойдут на лето

Ранее мы писали о том, что некоторые ароматы из 90-х будут иметь актуальное звучание и сегодня. Среди них культовые духи Calvin Klein, CK One.

Также Новинм.LIVE сообщали, какую цветочную ноту в духах больше всего ценят женщины. Кстати, Кристиан Диар тоже от нее в восторге.

аромат 2026 год женские духи
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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