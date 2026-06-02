Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гламур Літні парфуми з квітковою нотою, яку обожнюють жінки

Літні парфуми з квітковою нотою, яку обожнюють жінки

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 19:49
Квіткова нота в парфумах, що пасує майже всім: варто оцінити цього літа
Гарний флакон з парфумами. Фото: magnific

Конвалія — це особлива квітка у світі парфумерії. Її аромат асоціюється з чистотою, легкістю та справжньою елегантністю. Цікаво, що в природі отримати олію з конвалії неможливо. Парфумери створюють цей запах штучно, змішуючи різні компоненти. Тому кожен парфум із цією нотою звучить по-своєму: десь відчувається зелень і прохолода, а десь — пудрова м’якість.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Ця нота має багату історію. Крістіан Діор обожнював конвалії та навіть прикрашав ними сукні своїх моделей. Сьогодні цей квітковий мотив знову стає дуже популярним. Сучасні парфуми з конвалією чудово підходять для спекотних літніх днів.

Парфуми, які варто спробувати цього літа

Dior, Diorissimo Eau de Toilette

Це класика. Аромат нагадує кошик свіжих квітів ранковим літнім днем. Він дуже стійкий і гарно розкривається на шкірі.

Читайте також:

Aerin, Mediterranean Honeysuckle

Поєднання конвалії з жасмином та цитрусовими дарує відчуття морського узбережжя. Ідеально підходить для спеки.

Acqua di Parma, Lily of the Valley

Легкий і сонячний аромат. У ньому яскраво відчувається грейпфрут та бергамот. Він легкий, наче біла бавовняна сукня.

Loewe, Aire Anthesis

Універсальний аромат для відпустки. В ньому чутно конвалію, троянду та трохи амбри. Він навіює думки про море та тепле сонце.

Floris, Lily

Стриманий і дуже елегантний варіант. Він звучить максимально близько до шкіри, залишаючи ледь помітний приємний шлейф.

Cartier, Pur Muguet

Дуже чистий аромат. Він нагадує квіти після дощу. Зелені ноти роблять його свіжим і сучасним.

Byredo, Inflorescence

Підійде тим, хто не любить занадто насичені квіткові парфуми. Це легкий і приємний аромат диких квітів.

Frédéric Malle, Synthetic Nature

Сміливий вибір для любителів зелених нот. Тут базилік і пачулі поєднуються з конвалією, створюючи цікавий та невагомий ефект.

Кожен з цих ароматів дарує відчуття оновлення. Влітку, коли хочеться чогось чистого та спокійного, конвалія стає найкращим вибором.

Раніше ми писали про те, по яким ознакам зрозуміти, що ті чи інші парфуми насправді не пасують вам. Річ в тім, що вони можуть працювати проти вас в деяких випадках.

Також ми повідомляли, які ще літні парфуми ніколи не підведуть цього року. Це лідери серед ароматів, які мають бути в арсеналі кожної жінки.

жіночі парфуми весна-літо 2026 літні парфуми
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації