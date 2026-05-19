Трендові оправи окулярів 2026: моделі, що омолоджують і підтягують обличчя

Дівчина в окулярах.

Сонцезахисні окуляри давно перестали бути просто захистом від сонця. Вони легко можуть зробити образ дорожчим, освіжити обличчя і навіть візуально змінити його риси. Але тут є один нюанс — далеко не всі модні моделі працюють довго. Частина трендів зникає вже через сезон, а от класичні форми залишаються актуальними роками.

Розповідає Новини.LIVE з посилання на слова стилістки Яни Марковської.

Вона радить не купувати окуляри лише тому, що вони зараз "всюди". Набагато важливіше знайти модель, яка пасує саме вам і не перевантажує обличчя.

За її словами, хороші окуляри не повинні повністю закривати брови. Іноді саме проста форма має найдорожчий вигляд.

Які окуляри обрати на літо 2026

Однією з найвдаліших моделей уже багато років залишаються Wayfarer. Це ті самі окуляри з трохи масивною оправою і впізнаваною формою, які періодично знову повертаються в моду. Вони легко вписуються майже в будь-який стиль — від базового повсякденного до більш стриманого класичного гардероба. Саме через свою універсальність ця форма практично не старіє.

Модель Wayfarer.

Не менш популярними залишаються окуляри "котяче око". Їх люблять за ефект, який вони дають обличчю. Трохи підняті кутики оправи роблять погляд більш відкритим, а риси свіжішими. Навіть без макіяжу така форма здатна візуально "підтягнути" обличчя.

Окуляри "котяче око".

А ось круглі окуляри — це вже зовсім інший настрій. Вони додають образу легкої богемності та мають дуже стильний вигляд, якщо правильно підібрані під риси обличчя.

@gozhe_style Ваші окуляри — це гроші на вітер чи інвестиція? 💸🕶️ Досить купувати хайп на один сезон! 🛑 Ось 3 форми, які мають вигляд «на мільйон» незалежно від року на календарі: ✅ Wayfarer — база, що підходить усім. ✅ Cat-eye — легальний «фейсліфтинг» без уколів. Піднімає кути очей і робить погляд витонченим. ✅ Round — для тих, хто цінує інтелект та артистичний вайб у стилі. 🔥 Секрет: «котяче око» ідеально дублює лінію брови. Це найшвидший спосіб виглядати свіжо та зібрано за 2 секунди. 🚀 Тут ми формуємо гардероб професійно та без пафосу. Яка форма ваша улюблена?👇 #окуляри #стильно #тренди #порадистиліста #очки ♬ оригінальний аудіозапис - ЯНА МАРКОВСЬКА l СТИЛІСТКА

Стилісти також радять звертати увагу на колір оправи. Чорний, карамельний, темно-коричневий або графіт значно легше комбінуються з одягом і не набридають через кілька місяців.

