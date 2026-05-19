Трендовые оправы очков 2026: модели, омолаживающие и подтягивающие лицо

Девушка в очках. Фото: magnific

Солнцезащитные очки давно перестали быть просто защитой от солнца. Они легко могут сделать образ дороже, освежить лицо и даже визуально изменить его черты. Но здесь есть один нюанс — далеко не все модные модели работают долго. Часть трендов исчезает уже через сезон, а вот классические формы остаются актуальными годами.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на слова стилиста Яны Марковской.

Она советует не покупать очки только потому, что они сейчас "везде". Гораздо важнее найти модель, которая подходит именно вам и не перегружает лицо.

По ее словам, хорошие очки не должны полностью закрывать брови. Иногда именно простая форма выглядит дороже всего.

Какие очки выбрать на лето 2026

Одной из самых удачных моделей уже много лет остаются Wayfarer. Это те самые очки с немного массивной оправой и узнаваемой формой, которые периодически снова возвращаются в моду. Они легко вписываются почти в любой стиль — от базового повседневного до более сдержанного классического гардероба. Именно из-за своей универсальности эта форма практически не стареет.

Модель Wayfarer. Фото из Instagram

Не менее популярными остаются очки "кошачий глаз". Их любят за эффект, который они дают лицу. Немного приподнятые уголки оправы делают взгляд более открытым, а черты более свежими. Даже без макияжа такая форма способна визуально "подтянуть" лицо.

Очки "кошачий глаз". Фото из Instagram

А вот круглые очки — это уже совсем другое настроение. Они добавляют образу легкой богемности и выглядят очень стильно, если правильно подобраны под черты лица.

@gozhe_style Ваших очки - это деньги на ветер или инвестиция? 💸🕶️ Хватит покупать хайп на один сезон! 🛑 Вот 3 формы, которые выглядят "на миллион" независимо от года на календаре: Wayfarer - база, которая подходит всем. Cat-eye - легальный "фейслифтинг" без уколов. Приподнимает углы глаз и делает взгляд утонченным. ✅ Round - для тех, кто ценит интеллект и артистический вайб в стиле. 🔥 Секрет: "кошачий глаз" идеально дублирует линию брови. Это самый быстрый способ выглядеть свежо и собранно за 2 секунды.

Стилисты также советуют обращать внимание на цвет оправы. Черный, карамельный, темно-коричневый или графит значительно легче комбинируются с одеждой и не надоедают через несколько месяцев.

