Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гламур Від кепок до панам: найактуальніші головні убори 2026 року

Від кепок до панам: найактуальніші головні убори 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 09:19
Кепки, панами та капелюхи: наймодніші головні убори літа-2026
Дівчина з банданою. Фото: magnific

Цього сезону мода на головні убори тішить різноманітністю: від вишуканої класики, що пахне відпусткою на Лазуровому узбережжі, до розслабленого стріт-стайлу. Якщо хочете додати фінальний штрих своєму літньому гардеробу 2026, то для вас є кілька перевірених ідей.

Про них розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендова кепка

Спортивний стиль давно перестав бути історією лише про кросівки. Зараз звичайна бейсболка як ніколи актуальна. Шукайте однотонні моделі спокійних кольорів: пісочний, графітовий або молочний. Якщо хочеться деталей, то нехай це буде маленький вишитий логотип або лаконічна фраза. 

Кепка, яка впишеться в будь-який образ
Кепка в сучасному образі. Фото: Instagram/e1isabethng

В’язані біні на літо

Мова про легкі біні, що зв’язані гачком. Вони мають трохи бунтарський і водночас затишний вигляд. Це ідеальний варіант для музичних фестивалів або вечірніх прогулянок містом. Така шапка класно працює на контрастах: наприклад, з яскравою курткою-бомбером, вільними штанами та зручними балетками. Це вибір для тих, хто цінує самовираження і легкий безлад у стилі.

Яку шапку можна носить навіть влітку
Біні на літо. Фото: Instagram/whatgigiwearsок

Модна хустка

Мабуть, найбільш багатофункціональна річ у цьому списку. Шовкові хустки з морськими мотивами або плетені варіанти кроше можна буде все частіше побачити в образах. Головна фішка в тому, як саме ви її зав'яжете:

Читайте також:
  1. Вузлик під підборіддям (так званий "style russe" або бабусин стиль), що додає образу загадковості.
  2. Як бандану, що відсилає до естетики нульових або піратських мотивів.
Хустка на літо ідеальний вибір
Хустка в елегантному образі. Фото: Instagram/tia_dewitt

Солом'яний капелюх

Забудьте про безформні капелюхи, які закривають пів світу. Влітку 2026 актуальні чіткі архітектурні форми. Капелюх повинен тримати силует. Моделі з контрастними стрічками та полями середньої довжини — це пряме відсилання до французького шику. Він ідеально пасує до лляних речей: костюмів-трійок чи довгих невагомих суконь. Це та річ, яка миттєво робить вигляд дорожчим.

Капелюх завжди буде доречним
Модний капелюх. Фото: Instagram/emilyshak

Раніше ми писали про те, які джинси варто розглянути як альтернативу звичайним скінні. Вони підійдуть різним фігурам.

Також ми повідомляли, яке взуття стане ідеальним вибором на 2026 рік. Вони мають дуже елегантний вигляд.

головні убори аксесуари весна-літо 2026
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації