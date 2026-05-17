Кепки, панами та капелюхи: наймодніші головні убори літа-2026

Дівчина з банданою. Фото: magnific

Цього сезону мода на головні убори тішить різноманітністю: від вишуканої класики, що пахне відпусткою на Лазуровому узбережжі, до розслабленого стріт-стайлу. Якщо хочете додати фінальний штрих своєму літньому гардеробу 2026, то для вас є кілька перевірених ідей.

Про них розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендова кепка

Спортивний стиль давно перестав бути історією лише про кросівки. Зараз звичайна бейсболка як ніколи актуальна. Шукайте однотонні моделі спокійних кольорів: пісочний, графітовий або молочний. Якщо хочеться деталей, то нехай це буде маленький вишитий логотип або лаконічна фраза.

Кепка в сучасному образі. Фото: Instagram/e1isabethng

В’язані біні на літо

Мова про легкі біні, що зв’язані гачком. Вони мають трохи бунтарський і водночас затишний вигляд. Це ідеальний варіант для музичних фестивалів або вечірніх прогулянок містом. Така шапка класно працює на контрастах: наприклад, з яскравою курткою-бомбером, вільними штанами та зручними балетками. Це вибір для тих, хто цінує самовираження і легкий безлад у стилі.

Біні на літо. Фото: Instagram/whatgigiwearsок

Модна хустка

Мабуть, найбільш багатофункціональна річ у цьому списку. Шовкові хустки з морськими мотивами або плетені варіанти кроше можна буде все частіше побачити в образах. Головна фішка в тому, як саме ви її зав'яжете:

Вузлик під підборіддям (так званий "style russe" або бабусин стиль), що додає образу загадковості. Як бандану, що відсилає до естетики нульових або піратських мотивів.

Хустка в елегантному образі. Фото: Instagram/tia_dewitt

Солом'яний капелюх

Забудьте про безформні капелюхи, які закривають пів світу. Влітку 2026 актуальні чіткі архітектурні форми. Капелюх повинен тримати силует. Моделі з контрастними стрічками та полями середньої довжини — це пряме відсилання до французького шику. Він ідеально пасує до лляних речей: костюмів-трійок чи довгих невагомих суконь. Це та річ, яка миттєво робить вигляд дорожчим.

Модний капелюх. Фото: Instagram/emilyshak

