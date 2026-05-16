Зачіски на літо, які не псують волосся і мають стильний вигляд

Зачіски на літо, які не псують волосся і мають стильний вигляд

Дата публікації: 16 травня 2026 16:02
Швидкі зачіски на літо, які не псують волосся: забудьте про хвости
Гарна літня зачіска. Фото: magnific

Спека, вітер, вологість — під впливом усіх цих факторів ідеальна укладка перетворюється на щось некероване. Влітку волосся то липне до губ, то пушиться, як кульбаба, то просто заважає жити, бо від нього стає ще спекотніше. Але вихід є.

Новини.LIVE з посиланням на "Люкс ФМ" поділився ідеями, як зібрати волосся швидко, стильно і так, щоб не хотілося все розплести через 15 хвилин.

Яку зачіску зробити на літо

Бандана

Якщо раніше хустки асоціювалися тільки з байкерами або піратами, то зараз це маст-хев для міста. Бандана — це ідеальний спосіб приборкати неслухняний чубчик або сховати волосся, яке вже не першої свіжості. Просто згорніть її широкою стрічкою, приберіть пасма від обличчя і зав’яжіть вузол ззаду під волоссям. Це ідеально для літа і, що найважливіше, волосся не лізе в очі навіть при сильному вітрі.

Бандана цього літа вам знадобиться
Бандана на голові. Фото з Instagram

Коса

Забудьте про тугі колоски, від яких натягується шкіра на лобі. Сьогодні в тренді трохи недбала коса. Зробіть проділ набік, перекиньте усю масу волосся на одне плече і заплетіть його. Не намагайся зробити її ідеальною — навпаки, витягніть кілька пасом пальцями, щоб додати об’єму. Можна вплести стрічку або просто закріпити тонкою гумкою. Така зачіска буде мати ніжний вигляд, а шия при цьому залишається відкрита і дихає.

Коса завжди буде актуальною
Коса. Фото з Instagram

М’які обідки

Зараз у топі м’які тканинні пов’язки. Вони працюють як рамка для обличчя: достатньо трохи підняти волосся біля коренів, одягти пов’язку (не на самий лоб, а трішки вище), і готово. Якщо випустити пару локонів біля обличчя, образ стане ще легшим. Це той випадок, коли зачіска буде триматися весь день.

Яка зачіска влітку буде найкраще триматись протягом дня
Обідки для волосся в тренді. Фото з Instagram

Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
