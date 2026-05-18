Як наносити парфуми влітку, щоб пахнути весь день: простий лайфхак

Якщо здається, що аромат зникає вже за годину після нанесення, проблема не завжди у самих парфумах. Часто все вирішує те, куди саме ви їх наносите, як підготовлена шкіра і навіть те, що на вас за одяг.

Куди краще наносити парфуми для їх стійкості

Найпростіше правило, яке справді працює: наносити аромат на теплі ділянки тіла. Саме там парфуми краще розкриваються і довше залишаються відчутними.

Найчастіше радять такі зони:

за вухами;

на шию;

внутрішню сторону зап’ясть;

згини ліктів;

ключиці.

Є нюанс, про який багато хто забуває: після нанесення не потрібно терти зап’ястя одне об одне. Звичка здається безневинною, але через тертя аромат починає звучати слабше вже через короткий час.

У спеку шкіра нагрівається сильніше, тому парфуми випаровуються активніше. Через це навіть стійкі композиції можуть зникати швидше, ніж узимку.

Саме тому влітку багато хто наносить аромат не лише на шкіру, а й на волосся або одяг. Тканина довше утримує запах, бо не нагрівається так сильно, як тіло. Особливо добре аромат затримується на шарфах, комірах, піджаках або сукнях із щільнішої тканини.

Але тут важливо бути уважними. Деякі парфуми залишають плями — особливо темні або ті, де багато натуральних олій. Тому спершу краще перевірити аромат на непомітній частині одягу.

З волоссям теж не все так просто. У багатьох парфумах є спирт, який може пересушувати пасма. Через це зараз все частіше обирають спеціальні парфумовані спреї для волосся. Вони легші, м’якші і не так шкодять довжині.

Парфуми тримаються довше на зволоженій шкірі — це правило давно підтверджують і парфумери, і дерматологи.

Якщо наносити аромат одразу після крему або лосьйону без сильного запаху, він зазвичай звучить довше. Особливо це помітно взимку або після засмаги, коли шкіра стає сухішою. Тому іноді справа не в тому, що парфуми нестійкі. Просто шкіра потребує зволоження.

Які аромати тримаються найдовше

Навіть спосіб нанесення не змінить того, що одні ноти самі по собі більш стійкі, ніж інші.

Зазвичай довше звучать:

деревні;

амброві;

бальзамічні;

смолисті;

гурманські аромати.

А ось легкі цитрусові або дуже свіжі композиції часто зникають швидше — це нормально для таких нот.

