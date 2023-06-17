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44-річна Кортні Кардаш'ян знову вагітна

17 червня 2023 14:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кортні Кардаш'ян знову вагітна
Зірка реаліті-шоу Картні Кардаш'ян та її чоловік, музикант Тревіс Баркер
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

44-річна зірка реаліті-шоу Каортні Кардаш'ян чекає на четверту дитину. Про це Кортні повідомила чоловіка Тревіса Баркера під час його виступу.

Відео щасливого моменту зірка опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

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Майбутні батьки

Під час виступу музикантів сестра Кім Кардаш'ян почала розмахувати величезним плакатом із написом: "Трэвіс, я вагітна!".

 

Чоловік зістрибнув зі сцени, підійшов до дружини та пристрасно поцілував її. Кортні та Тревіс мріяли про спільну дитину. Минулого року зірка зробила ЕКО, але спроба завагітніти виявилася невдалою. Кортні дуже переживала через це і навіть впала у депресію.

"Побічні ефекти лікування вплинули, як на фізичне, так і ментальне здоров'я. Тому я хочу просто бути щасливою та гарною мамою для своїх дітей. Ми просто раді тому що маємо", — після невдачі сказала Кортні.

Кардаш'ян має трьох дітей від колишнього коханого Скотта Дисіка: Мейсону 13 років, Пенелопі — 10, а Рейну — 8. У Тревіса є син Лендон, якому 29 років, і дочка Алабама — їй 17.

Нагадаємо, скандальна ведуча та акторка Челсі Хендлер знову відзначилась провокативною витівкою. Цього разу дісталося від неї новоспеченим татусям: Роберту Де Ніро та Аль Пачіно.

Нагадаємо, актор Аль Пачіно, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

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