Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест arrow

Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест

2 червня 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест
Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Аль Пачіно, який скоро очікує на поповнення, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Сумніви щодо батьківства

Нур Альфалла зараз на дев'ятому місяці вагітності. Друзі Аль Пачіно розповіли, що він дізнався про своє скоре батьківство, коли жінка була на шостому місяці вагітності. Зірка засумнівався, що у свої 83 роки ще здатний стати батьком. Тож попросив кохану довести його батьківство.

Хоча друзі актора переконані, що Нур має суто меркантильний інтерес, жінка погодилась пройти ДНК-тест. До того ж актор думав, що їхні стосунки скінчилися задовго до того, як жінка повідомила йому радісну новину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

"Вона знала, що він не хоче більше дітей, їхні стосунки скінчилися, це дивно", — говорить джерело з оточення Аль Пачіно виданню Showbiz411.

Аль Пачіно та Альфалла мали романтичні стосунки з квітня минулого року.

У Аль Пачіно вже є троє дітей від двох різних жінок. Для Альфалла це буде перша дитина. Раніше вона була у стосунках з Міком Джаггером та Ніколосом Берггюєном. Жінці часто приписують романи зі старшими за неї багатими чоловіками.

Нагадаємо, цього року у голлівудських акторів справжній бейбі-бум. Так, нещодавно 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB