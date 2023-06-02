Аль Пачіно змусив вагітну кохану зробити ДНК-тест

Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

Актор Аль Пачіно, який скоро очікує на поповнення, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

Про це пише Daily Mail.

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Сумніви щодо батьківства

Нур Альфалла зараз на дев'ятому місяці вагітності. Друзі Аль Пачіно розповіли, що він дізнався про своє скоре батьківство, коли жінка була на шостому місяці вагітності. Зірка засумнівався, що у свої 83 роки ще здатний стати батьком. Тож попросив кохану довести його батьківство.

Хоча друзі актора переконані, що Нур має суто меркантильний інтерес, жінка погодилась пройти ДНК-тест. До того ж актор думав, що їхні стосунки скінчилися задовго до того, як жінка повідомила йому радісну новину.

"Вона знала, що він не хоче більше дітей, їхні стосунки скінчилися, це дивно", — говорить джерело з оточення Аль Пачіно виданню Showbiz411.

Аль Пачіно та Альфалла мали романтичні стосунки з квітня минулого року.

У Аль Пачіно вже є троє дітей від двох різних жінок. Для Альфалла це буде перша дитина. Раніше вона була у стосунках з Міком Джаггером та Ніколосом Берггюєном. Жінці часто приписують романи зі старшими за неї багатими чоловіками.

Нагадаємо, цього року у голлівудських акторів справжній бейбі-бум. Так, нещодавно 79-річний Роберт Де Ніро всьоме став батьком.