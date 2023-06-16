Аль Пачіно та Де Ніро: скандальна акторка розкритикувала пізнє батьківство

Актор Роберт Де Ніро. Фото: Reuters

Скандальна ведуча та акторка Челсі Хендлер знову відзначилась провокативною витівкою. Цього разу дісталося від неї новоспеченим татусям: Роберту Де Ніро та Аль Пачіно.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

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Не можуть зупинити себе від розмноження

Хендлер не розуміє, чому зірки так відчайдушно бажають ставати батьками у літньому віці. Сьогодні стало відомо, що 79-річний актор Аль Пачно став знову батьком. Сина йому народила 29-річна подруга. Раніше поповнення відбулось у родині актора Роберта Де Ніро.

"Епідемія в країні, або це навіть не інший вірус, це набагато гірше. Розбещені чоловіки, які не можуть зупинитися, щоб не розкидатися своїм сім’ям. Чоловіки, які ніколи не мали презервативу, який би був не був пошкоджений. Вони не можуть зупинити себе від розмноження", — говорить ведуча.

Роберт Де Ніро має 7 дітей, Аль Пачіно чотирьох, 51-річний Ілон Маск батько дев'ятьох, 65-рычний Алек Болдвін батько восьмох дітей.

"Авжеж, Ілон Маск не таких старий, як Руперт Мердок або де Ніро, йому не 89 років, але, враховуючи його характер, він може й бути", — жартує Хендлер.

Ведуча порадила, вище згаданим знаменитим чоловікам, виставити себе на аукціон, через власну античність.

Американська телеведуча, актриса та комік Челсі Хендлер раніше опублікувала у себе в Instagram фото, на якому вона зображена верхи на коні топлес. Поруч до цього знімку підмонтовано фото президента Росії Володимира Путіна теж верхи на коні і теж з голим торсом.

Також Челсі Хендлер висловила невдоволення з приводу передвиборної компанії Дональда Трампа звичним для себе способом – опублікувавши в соціальній мережі чергове відверте фото.

Нагадаємо, актор Аль Пачіно, не одразу повірив у те, що скоро знову стане батьком. Зірка попросив 29-річну Нур Альфалла зробити ДНК-тест, який би довів його батьківство.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що у коханої Аль Пачіно тільки меркантильний інтерес. У минулому дівчина зустрічалася з набагато старшими за себе зірками. У кавалери Нур приписували відомих музикантів та бізнесменів.