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44-летняя Кортни Кардашьян снова беременна

17 июня 2023 14:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кортни Кардашьян снова беременна
Звезда реалити-шоу Картни Кардашьян и ее муж, музыкант Тревис Беркер
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

44-летняя звезда реалити-шоу Каортни Кардашьян ждет четвертого ребенка. Об этом Кортни сообщила мужу Тревису Баркеру во время его выступления.

Видео счастливого момента звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Во время выступления музыкантов сестра Ким Кардашьян начала размахивать огромным плакатом с надписью: "Трэвис, я беременна!"

 

Муж спрыгнул со сцены, подошел к жене и страстно поцеловал ее. Кортни и Тревис мечтали об общем ребенке. В прошлом году звезда сделала ЭКО, но попытка забеременеть оказалась неудачной. Кортни очень переживала из-за этого и даже впала в депрессию.

"Побочные эффекты лечения повлияли, как на физическое, так и на ментальное здоровье. Поэтому я хочу просто быть счастливой и хорошей мамой для своих детей. Мы просто рады тому, что имеем", — после неудачи сказала Кортни.

Кардашьян имеет троих детей от бывшего возлюбленного Скотта Дисика: Мэйсону 13 лет, Пенелопе — 10, а Рейну — 8. У Тревиса есть сын Лэндон, которому 29 лет, и дочь Алабама — ей 17.

Напомним, скандальная ведущая и актриса Челси Хэндлер снова отметилась провокационной историей. На этот раз досталось от нее новоиспеченным отцам: Роберту Де Ниро и Аль Пачино.

Напомним, актер Аль Пачино не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который доказал бы его отцовство.

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