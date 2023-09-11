46-річна Шакіра приголомшила гнучкістю тіла

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Співачка Шакіра завжди вражала яскравими образами та запальною хореографією. Зірка тепер приголомшила фанатів розтяжкою та гнучкістю тіла.

Фото зі репетицій артистка показала у соціальних мережах.

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Виконавиця поділилася кадрами під час репетиції до церемонії вручення музичної нагороди MTV VMAs 2023. На фото, які запостила Шакіра, вона продемонструвала приголомшливу розтяжку, закинула ноги за голову та вразила ще кількома неймовірними позами.

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/shakira/

"Вгадайте, з якої пісні ця поза? Не можу дочекатися вівторка!", — прокоментувала фотографії співачка.

Фанати відповіли, що пам'ятають позу з кліпу співачки She Wolf.

Прихильники були щедрими у коментарях на компліменти та відзначили, що колишінй Шакіри, Жерар Піке, має кусати лікті, що втратив таку гарну жінку.

Раніше стало відомо, що співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.

Нагадаємо, прихильники Шакіри познущалися з її колишнього.