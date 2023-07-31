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Прихильники Шакіри познущалися з її колишнього

31 липня 2023 13:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Прихильники Шакіри познущалися з її колишнього
Футболіст Жерар Піке. Фото: instagram.com/3gerardpique/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після розставання з Шакірою футболіст Жерар Піке зіткнувся зі значною негативною реакцією з боку шанувальників колишньої коханої. Фанати зіркової співачки розчаровані невірністю Піке.

Нещодавнє відео у соцмережі, в якому освистали Піке в одному з клубів, доводить це ще раз.

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Спантеличений Піке

Нещодавно Піке опинився в нічному клубі в Мадриді, де сподівався насолодитися нічним відпочинком. Він навіть не підозрював, що у гостей клубу були інші плани. У кількох відео Піке стоїть на сцені, намагаючись звернутися до натовпу, але його заглушають постійні скандування імені Шакіри.

Сотні відвідувачів клубу об’єдналися у своїй підтримці Шакіри. Вони пристрасно скандували її ім'я, залишивши Піке безмовним і нездатним висловити свої думки. Легенда Барселони був приголомшений ситуацією.

Інше відео демонструє колективний спів культової пісні Шакіри Waka Waka.

Незважаючи на скандал, Жерар Піке, планує великі зміни в особистому житті. Після новини про свою зраду співачці він планує одружитися. 

Друзі спортсмена розповіли, що Жерар планує зробити пропозицію руки та серця 24-річній Кларі Чіа. З нею Піке у стосунках з минулої весни.

 

Нагадаємо, колумбійську співачку та танцівницю Шакіру помітили з американським актором Томом Крузом. Почали ходити різні плітки про те, що нібито співачка має роман з актором.

Раніше стало відомо, що співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.

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