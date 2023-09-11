46-летняя Шакира ошеломила гибкостью тела

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Певица Шакира всегда поражала яркими образами и зажигательной хореографией. Звезда теперь ошеломила фанатов растяжкой и гибкостью тела.

Фото с репетиций артистка показала в социальных сетях.

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Исполнительница поделилась кадрами во время репетиции к церемонии вручения музыкальной награды MTV VMAs 2023. На фото, которые запостила Шакира, она продемонстрировала потрясающую растяжку, закинула ноги за голову и поразила еще несколькими невероятными позами.

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

"Угадайте, из какой песни эта поза? Не могу дождаться вторника!", — прокомментировала фотографии певица.

Фанаты ответили, что помнят позу из клипа певицы She Wolf.

Поклонники были щедры в комментариях на комплименты и отметили, что бывший Шакиры, Жерар Пике, должен кусать локти, потеряв такую красивую женщину.

Ранее стало известно, что певица Шакира, простившаяся с Испанией после расставания с футболистом Жераром Пике, переехала с детьми в США. Теперь она вынуждена тратить деньги на то, чтобы перевезти туда все свое имущество.

Напомним, поклонники Шакиры поиздевались над ее бывшим.